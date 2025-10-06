صالحیان: ایلام آماده میزبانی مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، تاج الدین صالحیان با تأکید بر اهمیت این رویداد ملی گفت: میزبانی مسابقات ملی در عرصه ورزش، فرصتی ارزشمند برای استان ایلام است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت عمومی، زمینه برگزاری شایسته این رقابت‌ها فراهم شود.

وی افزود: استان ایلام در طول سال‌های گذشته همواره در حوزه ورزش حرفی برای گفتن داشته و قهرمانان ملی و بین‌المللی بسیاری را در رشته‌های مختلف ورزشی پرورش داده است. کسب مدال‌های رنگارنگ و فتح سکوهای جهانی و المپیک از افتخارات ورزشکاران این دیار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان، اظهار داشت: توسعه ورزش به‌ویژه در بخش بانوان، از اولویت‌های مهم استان است. در سال‌های اخیر با حمایت دولت و پیگیری‌های مستمر، زیرساخت‌های ورزشی در مناطق مختلف استان در حال گسترش است و این مسیر باید با قوت ادامه یابد. نگاه ما به ورزش تنها در قالب مسابقات نیست، بلکه به عنوان ابزاری برای نشاط اجتماعی، سلامت عمومی و تقویت همبستگی اجتماعی به آن می‌نگریم.

وی تصریح کرد: هرچند اداره‌کل ورزش و جوانان متولی اصلی برگزاری مسابقات است، اما میزبانی این رویداد ملی بر عهده کل استان است و تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی موظفند در زمینه‌های میزبانی، اسکان، امنیت و پشتیبانی همکاری لازم را داشته باشند.

صالحیان در پایان اعلام کرد:مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور در رده بانوان با حضور ۳۵۰ ورزشکار از ۳۱ استان کشور به مدت سه روز در ایلام برگزار خواهد شد که این میزبانی، فرصت مغتنمی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی، فرهنگی و گردشگری استان است.