۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

سجادی: ۶۵۰۰ بسته تحصیلی و کفش به دانش آموزان نیازمند اهدا شد

زاهدان - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان گفت: در قالب طرح ارمغان مهر به مناسبت بازگشایی مدارس، تعداد ۶ هزار و ۱۶۰ بسته لوازم‌ التحریر و ۵۰۰ جفت کفش بین دانش‌آموزان استان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدمهدی سجادی، از اجرای طرح «ارمغان مهر» به مناسبت بازگشایی مدارس خبر داد و افزود: در قالب این طرح، تعداد ۶ هزار و ۱۶۰ بسته لوازم التحریر و ۵۰۰ جفت کفش بین دانش‌آموزان سطح استان توزیع شد.

مدیرعامل هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: این بسته ها با حمایت خیرین داوطلب به ارزش ۵,۸۶۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان تهیه شده و در شهرستانهای #خاش، #سرباز و #سراوان بین دانش آموزان توزیع شد.

سجادی با قدردانی از مشارکت خیرین و داوطلبان هلال‌احمر بیان کرد: هدف اصلی اجرای طرح «ارمغان مهر» ایجاد فرصت برابر برای تحصیل و دلگرمی به دانش‌آموزان است تا آنان بتوانند سال تحصیلی جدید را با انگیزه و امید آغاز کنند.

