کرد زابلی: ۲۵۰۰ بسته آموزشی میان دانش‌آموزان مهرستانی توزیع شد

مهرستان - مشاور امور بانوان مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از توزیع ۲۵۰۰ بسته آموزشی در میان دانش‌آموزان شهرستان مهرستان به همت خیرین خبر داد.

فرحناز کردزابلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: چند مؤسسه و بنیاد خیریه اقدام به تهیه و توزیع ۲۵۰۰ بسته آموزشی بسته آموزشی برای دانش آموزان کم برخوردار مهرستانی کرده‌اند تا گامی در راستای عدالت آموزشی و کاهش محرومیت در مناطق کم‌برخوردار بردارد.

مشاور امور بانوان مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان افزود: در این طرح، تلاش شد تا بسته‌های آموزشی شامل اقلامی چون دفتر، خودکار، مداد و سایر لوازم‌التحریر مورد نیاز دانش‌آموزان باشد.

وی با اشاره به ادامه روند این طرح گفت: در روزهای آینده نیز تعدادی از این بسته‌ها در شهرستان دشتیاری توزیع خواهد شد تا دانش‌آموزان آن منطقه نیز از این طرح بهره‌مند شوند.

کردزابلی تأکید کرد: حمایت از بازماندگان از تحصیل یکی از مأموریت‌های اصلی مؤسسات خیریه و بنیادهای مردم نهاد است که در تلاش اند زمینه بازگشت کودکان به چرخه آموزش را فراهم کنند.

