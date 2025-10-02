خبرگزاری مهر - گروه استان ها: آیین معارفه مدیر دفتر استانی خبرگزاری مهر در سیستان و بلوچستان با حضور محمد مهدی رحمتی مدیرعامل گروه رسانه ای مهر، حسام حیدری معاون خبر و وحید محمدی یکتا مدیرکل امور استان های این خبرگزاری درحالی برگزار شد که جمعی از مدیران خبرگزاری های استان، اصحاب رسانه و فعالان حوزه فرهنگ و هنر به نمایندگی از قشر خود، هر یک به مدت ۵ دقیقه سخن گفتند و با مدیر و معاونین مهر گفت و گو کردند.
دفتر استانی خبرگزاری مهر در سیستان و بلوچستان با شعار محوری «با مهر به دنیا نگاه کن»، به عنوان یک رسانه فرهنگی و هنری، به دنبال تغییر ذهنیتهای منفی و معرفی ظرفیتهای ناشناخته سیستان و بلوچستان به جامعه است تا تصویر واقعیتری از این استان را ارائه دهد.
خبرگزاری مهر به طور مستقل در امور اجرایی و مستقل عمل می کند
مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در این جلسه گفت: سازمان تبلیغات اسلامی همواره ارتباطات گستردهای با رسانهها و نهادهای مختلف فرهنگی و تبلیغی برقرار کرده است. برخی از این نهادها به صورت مستقل عمل می کنند، اما همچنان ارتباط خود را با سازمان تبلیغات اسلامی حفظ کردهاند.
حجت الاسلام مصطفی جهانشاهی افزود: خبرگزاری مهر یکی از رسانههایی است که در سالهای اخیر همکاریهای بسیار ارزشمندی با سازمان تبلیغات اسلامی داشته است.
وی تصریح کرد: این خبرگزاری بهطور مستقل در امور اجرایی و مدیریتی عمل میکند، اما همچنان در چارچوب هدفگذاریهای کلان سازمان و با تبادل نظر مستمر در جهت تقویت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی فعالیت میکند. این نوع همکاریها به ما این فرصت را میدهد که در راستای ترویج ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی، از ظرفیتهای رسانهای به نحو مؤثری بهرهبرداری کنیم.
مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در سطح استان سیستان و بلوچستان نیز تلاش کردهایم تا همکاریهای رسانهای را به شکل مؤثری پیش ببریم. یکی دیگر از نکات مهم در این حوزه، تلاش برای همافزایی بین رسانهها و نهادهای فرهنگی است. رسانهها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و نهادهای فرهنگی، نقش بسیار مهمی در انتقال پیامهای فرهنگی و دینی دارند.
مسئولیت اجتماعی در برابر مسائل فرهنگی الویت دارد
مدیرعامل خبرگزاری مهر در بخشی از این نشست به تحلیل وضعیت رسانهای و فرهنگی کشور پرداخت و تاکید کرد: مسائل مربوط به امنیتی شدن موضوعات، باید با دقت و بدون پیچیدهسازی مورد بررسی قرار گیرد.
محمد مهدی رحمتی گفت: ما نمیگوییم که موضوعات امنیتی وجود ندارد، اما باید مراقب باشیم که مسائل اجتماعی و فرهنگی به دلیل امنیتی شدن، پیچیده و لاینحل نشوند.
وی در ادامه بر اهمیت توجه به روایتهای فراموششده از تاریخ ایران، بهویژه از استانهای کمتر شناختهشده مانند سیستان و بلوچستان، تاکید کرد و گفت: این استان دارای ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی فراوانی است که باید بیشتر مورد توجه رسانهها قرار گیرد.
خبرنگاران استانی با وجود کمبود امکانات در حال انجام جهاد رسانه ای هستند
معاون خبر خبرگزاری مهر در ادامه این نشست به اهمیت و جایگاه خبرنگاران استانی اشاره کرد و افزود: خبرنگاران استانی با کمترین امکانات، زحمات زیادی میکشند و باید قدردانی از تلاشهای آنها صورت گیرد؛ زیرا آنها در حال جهاد هستند.
حسام حیدری با تاکید بر تفاوت شرایط بین تهران و استانها، به مشکلات موجود در استانها مانند کمبود امکانات و بیمهریها اشاره کرد و افزود: خبرنگاران استانی به رغم این شرایط، همچنان با دلسوزی به فعالیتهای خود ادامه میدهند.
وی بیان کرد: متاسفانه چهرهای منفی از استان سیستان و بلوچستان در ذهن مردم ایجاد شده که با واقعیتها همخوانی ندارد؛ لازم است خبرنگاران این استان برای نشان دادن چهره واقعی استان تلاش کنند.
در پایان، معاون خبر خبرگزاری مهر از خبرنگاران خواست که با دقت و انصاف بیشتر، ظرفیتهای سیستان و بلوچستان را به تصویر بکشند و در راستای معرفی این استان به عنوان یک منطقه پربازده برای سرمایهگذاری، اقدامات موثری انجام دهند.
اهمیت نقش رسانه ها در توسعه استان
رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات سیستان و بلوچستان در جلسه معارفه مدیر دفتر استانی خبرگزاری مهر سیستان به اهمیت نقش رسانهها در توسعه استان اشاره کرد و تاکید کرد: در حوزه رسانه، استان سیستان و بلوچستان هنوز با چالشهایی روبرو است.
آرشام هنرکار با اشاره به تحولات مثبت در این حوزه، به تغییرات محسوس در خبرگزاری مهر استان اشاره کرد و اعلام کرد: این تغییرات به دلیل همکاری موثر بین مسئولان رسانهای استان و خانه مطبوعات بوده است.
هنرکار همچنین از راهاندازی اتاق عملیات مشترک بین خبرگزاریها و صدا و سیما برای افزایش مطالبهگری و روایت دقیقتر اخبار استان خبر داد.
وی به ضعفهای جدی در روایت رسانهای استان توسط خبرگزاری ها و رسانه ها اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به نخبگان و متخصصان استان در رسانهها شد.
وظیفه رسانه ها فراتر از انتشار ساده اخبار است؛ رسانه نیازمند عمق در مسائل است
کارشناس فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سیستان و بلوچستان در بخشی دیگر از این نشست به نقش رسانهها در توسعه فرهنگی و اجتماعی اشاره تاکید کرد و گفت: رسانهها باید نقشی فراتر از انتشار اخبار ساده ایفا کنند.
عباس نورزایی گفت: رسانهها میتوانند با پرداختن به مسائل فرهنگی و پژوهشی، به حل مشکلات اجتماعی کمک کنند و از ظرفیتهای فرهنگی منطقه برای توسعه استفاده کنند.
وی همچنین تصریح کرد: رسانهها باید از سطح گزارشات ساده و خبری فراتر رفته و به بررسی عمیقتر مسائل پرداخته و آنها را در راستای توسعه استان به کار گیرند.
نورزایی بیان کرد: اهمیت رسانهها در انتشار و تبیین این گنجینههای فرهنگی استان بسیار زیاد است؛ رسانهها باید به ویژه با استفاده از نیروهای جوان خود، در جهت ترویج فرهنگ و توسعه منطقه گام بردارند.
رسانه باید دوقطبی های کاذب و غیر واقعی در سیستان و بلوچستان را از بین ببرد
مسئول رسانه دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، در ادامه این نشست بر اهمیت توجه به این استان، به ضرورت معرفی ظرفیتهای آن به ویژه در زمینههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشاره کرد.
سعید دهنوی با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان برخلاف تصویری که رسانهها از آن به نمایش میگذارند، نیازمند توجه و مهربانی است، گفت: این استان از مردمی با شرافت و نجابت برخوردار است و این ویژگیها باید بیشتر به مردم کشور معرفی شوند.
وی ادامه داد: بزرگترین ظرفیت این استان مردم آن هستند و رسانهها باید با معرفی این واقعیت، تلاش کنند تا دو قطبیهای غیرواقعی همچون دوقطبی کاذب شیعه و سنی، بلوچ و سیستانی، بومی و غیر بومی را از بین ببرند.
وی همچنین بر اهمیت همکاری با رسانهها و خبرگزاریهای معتبر همچون خبرگزاری مهر تاکید کرد و افزود: این همکاری میتواند منجر به رشد و توسعه استان، به ویژه در زمینههای گردشگری و عمرانی شود.
هنر و رسانه دو بال مکمل برای توسعه فرهنگی سیستان و بلوچستان
مدیر روابط عمومی و رسانهسازی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان، در جلسه معارفه مدیر دفتر استانی خبرگزاری مهر سیستان و بلوچستان گفت: هنر و رسانه باید بهعنوان دو بال مکمل در جهت توسعه فرهنگی جامعه عمل کنند.
حمیدرضا طباطبایی همچنین به پیوند استراتژیک حوزه هنری با خبرگزاری مهر اشاره کرد و افزود: در ماههای اخیر این همکاریها به شکلی سازنده گسترش یافته و این اتحاد در راستای تولید محتوای فرهنگی و هنری موثر بوده است.
در پایان، وی از رسانهها خواست تا روایتهای پیشرفت را بهطور مؤثر منتشر کرده و به شناساندن ظرفیتهای استان سیستان و بلوچستان کمک کنند.
رسانه های بومی اثرگذارترین رسانه برای بازنمایی هویت واقعی استان هستند
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زاهدان، در جلسه معارفه مدیر خبرگزاری مهر سیستان وبلوچستان، با بیان اینکه قدرت اصلی در روایت صحیح از این استان در اختیار فعالان بومی است، گفت: هرچند رسانههای کشوری، تولیدکنندگان فیلم و خبرگزاریها نقش مهمی دارند، اما اثرگذارترین افراد برای بازنمایی هویت واقعی استان، همین جمعهای همدل و همافزا رسانه ای بومی هستند.
حجتالاسلام حائری ضمن اشاره به اهمیت انسجام و همنشینی میان نخبگان فرهنگی و رسانهای استان تصریح کرد: این اتحاد میتواند زمینهساز شکلگیری روایتی واقعی و امیدآفرین از استان در سطح کشور باشد؛ روایتی که بر پایه هویت حقیقی مردم این سرزمین استوار است.
تقویت وحدت و انسجام در استان در گرو هماهنگی میان رسانه ها است
مدیر روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، در جلسه معارفه مدیر خبرگزاری مهر استان با بیان اهمیت فرهنگسازی رسانهای در این استان، بر تحولات قابل توجه در این حوزه تأکید کردند.
جواد سالارزهی با اشاره به حادثه هشتم مهر ۱۴۰۱ زاهدان، از همراهی و همکاری ویژه رسانهها در انعکاس واقعیتها و کمک به حل و فصل این حادثه یاد و تشکر کرد.
وی همچنین بر اهمیت هماهنگی میان رسانهها برای تقویت وحدت و انسجام در استان تأکید کرد.
مدیر روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان به تأثیر رسانهها در مقابله با نقشههای دشمنان اشاره کرده و گفت: اصحاب رسانه استان با تلاشهای خود توانستهاند چهره واقعی سیستان و بلوچستان را به نمایش بگذارند و بر وحدت مردم این استان در برابر بحرانهای داخلی و خارجی تأکید کردند.
وی در پایان از رسانهها خواست که به معرفی استعدادها و فرصتهای سیستان و بلوچستان ادامه دهند و افزود: استانداری آمادگی کامل برای همکاری با تمامی رسانهها و بهرهبرداری از ظرفیتهای آنها را دارد.
