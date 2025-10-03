امام جمعه زاهدان: ملت ایران تسلیم زور و ماشه نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان، بر اهمیت خدمت به مردم با محبت و دفاع از اسلام و میهن اسلامی به عنوان یکی از راه‌های تحصیل تقوای الهی تاکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، همچنین به مناسبت دهم ربیع‌الثانی، سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، این روز را تسلیت گفت و یادآور شد: اگرچه تاریخ دقیق رحلت ایشان ممکن است به طور یقینی مشخص نباشد، اما مهم بزرگداشت و یادآوری جایگاه والای این بانوی بزرگ اسلام است.

امام جمعه زاهدان به جایگاه علمی حضرت فاطمه معصومه (س) اشاره کرد و بیان داشت: ایشان با اینکه از ۱۴ معصوم نیستند، به دلیل دانش و تقوای خود، مورد تأیید امام کاظم (ع) قرار گرفتند.

وی افزود: مرقد حضرت فاطمه معصومه (س) در قم به عنوان حرم اهل‌بیت (ع) و نگین این شهر شناخته می‌شود و منشأ برکات و آثار فراوان است.

آیت‌الله محامی بر اهمیت و ارزش کار این نیروها تاکید کرد و گفت: خدمت آنان به نظام اسلامی و مردم مسلمان، ارزش مضاعفی دارد.

وی توصیه کرد: نیروهای انتظامی کار خود را با قصد قربت و همراه با محبت به مردم انجام دهند و حقوق شهروندان را رعایت کنند.

امام جمعه زاهدان به مسئله فلسطین و مظلومیت مردم غزه پرداخت و بر ضرورت حمایت از مردم فلسطین تاکید کرد.

وی از حرکت بین‌المللی کاروان‌های کمک‌رسانی به غزه قدردانی کرد و آن را گامی مهم در فشار بر رژیم صهیونیستی و رساندن صدای مردم مظلوم غزه به جهانیان دانست.

آیت‌الله محامی همچنین به موضوع «مکانیزم ماشه» و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران اشاره کرد و بیان داشت: مسئولان نظام اسلامی تمام تلاش خود را برای اتمام حجت با دشمنان انجام داده‌اند.

وی تاکید کرد: ملت ایران تسلیم زور و تهدید نخواهد شد و تلاش بیشتر مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ضروری است.

در پایان، امام جمعه زاهدان بر ضرورت وحدت و تلاش جمعی برای عبور از چالش‌ها تاکید کرد و از خداوند برای موفقیت ملت ایران و نابودی دشمنان اسلام دعا کرد.