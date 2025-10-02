ادهمی: روند نزولی صادرات گلاب و کالا از گمرک کاشان نگران کننده است 

به گزارش خبرنگار مهر امیر ادهمی ظهر پنج شنبه در حاشیه اولین جلسه میز توسعه صادرات گلاب و فرش ماشینی در کاشان اظهار کرد: با وجود نوسانات افزایشی و کاهشی در آمار کل صادرات کشور، متأسفانه روند صادرات از گمرک کاشان در سال‌های اخیر به‌شدت نزولی بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت گلاب در صادرات کاشان تصریح کرد: ارقام موجود نشان‌دهنده سقوط شدید ارزش صادرات این محصول از کاشان است.

رئیس گمرک کاشان سال ۱۳۹۶ را نقطه اوج صادرات گلاب از کاشان دانست و تصریح کرد: صادرات گلاب از کاشان در این سال به ارزش ۱۰ میلیون و ۲۸۸ هزار دلار و وزن ۳ میلیون و ۳۹۹ هزار کیلوگرم رسید و این در حالی بود که کل صادرات کالا از گمرک کاشان در این سال ۱۶ میلیون و ۴۷ هزار و ۴۰۰ دلار بود.

وی با اشاره به آمار صادرات سال ۱۴۰۲ از گمرک کاشان گفت: صادرات گلاب کاشان در این سال با کاهشی چشمگیر به ۵۶۱ هزار و ۸۶۰ دلار با وزن ۳۸۰ هزار کیلوگرم رسید.



وی با اشاره به آمار شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: در این مدت آمار صادرات گلاب کاشان صرفاً ۸۹ هزار و ۴۱۱ دلار با وزن تقریبی ۸۵ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم بوده است.

ادهمی با اشاره به آمار کلی صادرات کالا از گمرک کاشان این روند نزولی را نزولی دانست و با تشریح آن افزود: آمار نشان می‌دهد که ارزش کل صادرات از گمرک کاشان، از بیش از ۱۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود یک میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است که یک سقوط ۹۳ درصدی در ارزش صادرات را نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع ارزش‌گذاری گلاب اشاره کرد و گفت: ارزش گلاب در سامانه ETS گمرک بر اساس کیلوگرم و درصد خلوص آن تعیین می‌شود. به عنوان مثال، گلاب با درصد خلوص ۱۰ تا ۲۰ درصد، با قیمت ۵۱ سنت در هر کیلوگرم ارزش‌گذاری می‌شود که این قیمت بسته به خلوص نهایتاً تا ۸۷ سنت افزایش می‌یابد.

رئیس گمرک کاشان در پایان تأکید کرد: که ادامه این روند کاهشی، نیازمند آسیب‌شناسی جدی و اتخاذ تدابیر حمایتی فوری برای تسهیل صادرات و کمک به تجار در جهت بازگرداندن رونق گذشته به صادرات کالا، به‌ویژه محصول استراتژیک گلاب از گمرک کاشان است.