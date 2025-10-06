دیاری: کمبود مهندس نساجی برای کاشان به معضل تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور دیاری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود بیش از ۸۵۰ کارخانه تولید فرش ماشینی در سطح منطقه کاشان اظهار کرد: منطقه کاشان بزرگترین قطب تولید فرش ماشینی در سطح کشور و دومین در دنیا است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات کارخانجات فرش ماشینی و صنایع نساجی کاشان کمبود مهندس است، ابراز کرد: کمبود مهندس نساجی برای کاشان به معضل تبدیل شده است.

رئیس سرای نوآوری فرش ماشینی کاشان با اشاره به اینکه ما شغل برای مهندسین نساجی را بعد از تحصیل تضمین می کنیم، تصریح کرد: برخی از دانشجویان حتی در سال آخر تحصیل خود و هنوز دوران تحصیل به اتمام نرسیده در مجموعه های صنعتی فرش و نساجی جذب بازار کار می شوند.

وی با بیان اینکه حتی برخی از شرکت های صنعتی به دانشجویان مهندسی نساجی بورسیه می دهند، گفت: ما متوسط سالانه ۲۰ تا ۲۵ فارغ التحصیل رشته نساجی داریم که این مقدار برای این حجم از کارخانجات فرش ماشینی و نساجی در سطح منطقه کاشان کافی نیست.

دیاری با اشاره به برگزاری رویداد فرش‌آپ برای پنجمین مرتبه در کاشان افزود: این رویداد مخصوص افرادی هستند که در زمینه های مختلف نساجی و فرش ماشینی ایده های نو دارند و در این رویداد، ایده های شرکت کنندگان تجاری سازی می شود.

وی با اشاره به اینکه فرش‌آپ تنها رویداد نوآورانه صنایع فرش ماشینی و فرش دستباف در کشور است، خاطرنشان کرد: این رویداد امسال با همکاری شرکت شهرک های صنعتی برگزار می شود و شرکت کنندگان تا ۳۰ مرداد فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.

رئیس سرای نوآوری فرش ماشینی کاشان افزود: در چهار دوره گذشته، برای هر دوره سه ایده و کلا ۱۲ ایده توانسته اند رتبه های برتر را کسب کنند که هر ۱۲ ایده تجاری سازی شده است و هم اکنون در صنعت فرش ماشینی و نساجی و صنایع وابسته از آن استفاده می شود.