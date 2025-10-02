  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

علی رضایی: جایگاه تاریخی و فرهنگی هرمزگان احیا شود

علی رضایی: جایگاه تاریخی و فرهنگی هرمزگان احیا شود

بندرعباس- مدیرعامل بنیاد هرمزگان‌شناسی گفت: جایگاه تاریخی و فرهنگی هرمزگان احیا شود.

به گزارش برنگار مهر، علی رضایی، مدیرعامل بنیاد هرمزگان‌شناسی و فعال فرهنگی استان عصر پنج شنبه در دیدار با رئیس‌جمهور، با اشاره به جایگاه تاریخی هرمزگان در تمدن دریایی، بر ضرورت توجه ویژه به زیرساخت‌های فرهنگی و هنری، توسعه صنایع‌دستی و بهره‌گیری از ظرفیت خلیج فارس در تعاملات فرهنگی و اقتصادی تأکید کرد.

رضایی با اشاره به پیشینه کهن بندر هرمز (یا جرون)، گفت: در سده هشتم هجری، عبدالرضا سمرقندی، فرستاده امیر تیمور، از این بندر به‌عنوان شهری کم‌نظیر در تجارت و همزیستی ادیان نام برده است. این تاریخ نشان می‌دهد که هرمزگان همواره نمادی از عدالت، رونق اقتصادی و تنوع فرهنگی بوده است.

وی تأکید کرد: هرمزگان در طول تاریخ، زبانی فرهنگی و بازرگانی برای ارتباطات بین‌المللی بوده و امروز نیز باید با نگاه توسعه‌محور، این ظرفیت‌ها در خدمت سرمایه‌گذاری، اقتصاد خلاق و رونق منطقه قرار گیرد.

رضایی افزود: صنایع دستی در هرمزگان، نقشی کلیدی در اقتصاد خانواده‌ها دارد. ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و هنری متناسب با نیازهای روز می‌تواند بستر شکوفایی استعدادهای جوان و زمینه‌ساز توسعه پایدار در استان باشد.

خلیج فارس؛ پل تمدن‌ها، نه صرفاً گذرگاه تجاری

این پژوهشگر فرهنگی با بیان اینکه خلیج فارس صرفاً یک مسیر تجاری نیست، گفت: خلیج فارس پلی میان فرهنگ‌هاست. اگر از این موقعیت ممتاز به‌درستی استفاده کنیم، هرمزگان می‌تواند بار دیگر به کانون تعاملات فرهنگی منطقه و جهان بدل شود.

در پایان این نشست، علی رضایی با اهدای یک مداد به رئیس‌جمهور، این حرکت را نمادی از فرهنگ، آموزش و امید به آینده دانست و از دولت خواست تا با حمایت هدفمند، زمینه شکوفایی دوباره هرمزگان را در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و علمی فراهم آورد.

رضایی در جمع‌بندی صحبت‌های خود تاکید کرد: با اتکا به پیشینه تاریخی، سرمایه انسانی جوان و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی فراوان، هرمزگان می‌تواند در مسیر آبادانی ایران، بار دیگر به‌عنوان نگینی درخشان در حاشیه خلیج فارس بدرخشد.

کد خبر 6609402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها