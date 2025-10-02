علی رضایی: جایگاه تاریخی و فرهنگی هرمزگان احیا شود

به گزارش برنگار مهر، علی رضایی، مدیرعامل بنیاد هرمزگانشناسی و فعال فرهنگی استان عصر پنج شنبه در دیدار با رئیسجمهور، با اشاره به جایگاه تاریخی هرمزگان در تمدن دریایی، بر ضرورت توجه ویژه به زیرساختهای فرهنگی و هنری، توسعه صنایعدستی و بهرهگیری از ظرفیت خلیج فارس در تعاملات فرهنگی و اقتصادی تأکید کرد.
رضایی با اشاره به پیشینه کهن بندر هرمز (یا جرون)، گفت: در سده هشتم هجری، عبدالرضا سمرقندی، فرستاده امیر تیمور، از این بندر بهعنوان شهری کمنظیر در تجارت و همزیستی ادیان نام برده است. این تاریخ نشان میدهد که هرمزگان همواره نمادی از عدالت، رونق اقتصادی و تنوع فرهنگی بوده است.
وی تأکید کرد: هرمزگان در طول تاریخ، زبانی فرهنگی و بازرگانی برای ارتباطات بینالمللی بوده و امروز نیز باید با نگاه توسعهمحور، این ظرفیتها در خدمت سرمایهگذاری، اقتصاد خلاق و رونق منطقه قرار گیرد.
رضایی افزود: صنایع دستی در هرمزگان، نقشی کلیدی در اقتصاد خانوادهها دارد. ایجاد زیرساختهای فرهنگی و هنری متناسب با نیازهای روز میتواند بستر شکوفایی استعدادهای جوان و زمینهساز توسعه پایدار در استان باشد.
خلیج فارس؛ پل تمدنها، نه صرفاً گذرگاه تجاری
این پژوهشگر فرهنگی با بیان اینکه خلیج فارس صرفاً یک مسیر تجاری نیست، گفت: خلیج فارس پلی میان فرهنگهاست. اگر از این موقعیت ممتاز بهدرستی استفاده کنیم، هرمزگان میتواند بار دیگر به کانون تعاملات فرهنگی منطقه و جهان بدل شود.
در پایان این نشست، علی رضایی با اهدای یک مداد به رئیسجمهور، این حرکت را نمادی از فرهنگ، آموزش و امید به آینده دانست و از دولت خواست تا با حمایت هدفمند، زمینه شکوفایی دوباره هرمزگان را در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و علمی فراهم آورد.
رضایی در جمعبندی صحبتهای خود تاکید کرد: با اتکا به پیشینه تاریخی، سرمایه انسانی جوان و ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی فراوان، هرمزگان میتواند در مسیر آبادانی ایران، بار دیگر بهعنوان نگینی درخشان در حاشیه خلیج فارس بدرخشد.
