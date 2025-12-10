کشف ابرنواخر ۱۳ میلیارد ساله در کمتر از ۱۷ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سازمان فضایی اروپا از مشاهده یک اشعه گاما از ستاره‌ای خبر داد که وقتی جهان فقط ۷۳۰ میلیون ساله بود منفجر شد. تلسکوپ وب حتی کهکشان میزبان این ابرنواختر را ردیابی کرده است.

پیش از این، کهن‌ترین ابرنواختر ثبت شده مربوط به ۱.۸ میلیارد سالگی جهان بود. در این میان بیش از یک میلیارد سال تفاوت وجود دارد.

اندرو لوان در بیانیه سازمان فضایی اروپا نوشت: این مشاهده حاکی از آن است که ما می‌توانیم از وب برای یافتن ستاره‌ها در زمانی که سن جهان فقط پنج درصد میزان فعلی بود، استفاده کنیم. فقط تعداد اندکی انفجار اشعه گاما در ۵۰ سال اخیر رخ داده که مربوط به چند میلیارد سال نخست پیدایش جهان بوده اند. این رویداد خاص بسیار نادر و هیجان انگیز است.

محققان متوجه شدند این انفجار ۱۳ میلیارد ساله بسیاری از ویژگی‌های ابرنواخترهای مدرن و نزدیک را دارد. هرچند این امر چندان شوکه کننده نیست اما محققان انتظار داشتند تمایزهای عمیق‌تری بیابند زیرا ستاره‌های اولیه احتمالاً عناصر سنگین کمتری داشتند، عظیم‌تر بودند و عمر طولانی نداشتند.

نیل تانویر یکی از مؤلفان پژوهش در این باره می‌گوید: ما با ذهن باز این تحقیق را انجام دادیم. تلسکوپ وب نشان داد این ابرنواختر دقیقاً شبیه نمونه‌های مدرن است.

ردیابی ابرنواختر یک مسابقه رله بین المللی بود. نخست رصدخانه Neil Gehrels Swift ناسا متوجه موقعیت مبدا اشعه ایکس شد. در مرحله بعد تلکسوپ نوردیک اپتیکال در جزایر قناری اسپانیا مشاهداتی انجام داد که نشان می‌دهد احتمالاً اشعه گاما بسیار دور دست باشد. چند ساعت بعد تلسکوپ رصدخانه جنوب اروپا در شیلی سن ابر نواختر را ۷۳۰ میلیون سال پس از انفجار بزرگ تخمین زد و تمام این رویدادها در کمتر از ۱۷ ساعت رخ داد.