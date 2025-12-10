برای انتخاب تیم ملی تعارف نداریم/ «هروی» سرمایه گرانبهای کاراته است

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی - محمد بیرامی: کمیته فنی فدراسیون کاراته روز سه شنبه تشکیل جلسه داد و پس از آن با احکام جداگانه ای کادر فنی تیم ملی معرفی شدند. حضور شهرام هروی به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی امید و بزرگسالان خبر جدیدی بود. البته که بعد از کش و قوس‌های فراوان سرانجام سجاد گنج زاده، کاراته کای سنگین وزن و پرافتخار تیم ملی هم حکم خود را به عنوان سرمربی دریافت کرد.

گنج زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از عملکرد شاگردان خود در رقابت‌های جهانی مصر تا برنامه‌های تیم ملی برای بازی‌های آسیایی ناگویا و حضور شهرام هروی به عنوان مدیر فنی سخن گفت.

می‌توانستیم در قاهره مدال‌های بیشتری بگیریم

سرمربی تیم ملی کاراته ایران در ابتدای گفتگوی خود با خبرنگار مهر گفت: مسابقات قهرمانی جهانی برای نخستین بار بود که با این سبک و سیاق برگزار می‌شد، بهترین جهان حضور داشتند و مسابقات سطح بالایی را شاهد بودیم که تیم ما با یک مدال نقره به کار خود پایان داد. در واقع چیزی که انتظار داشتیم انجام نشد. کسب یک مدال نقره نشان می‌دهد که ما نیاز داریم بیشتر کار کنیم.

مسکینی خوب بود اما...

وی ادامه داد: علی مسکینی مبارزات منطقی در بخش گروهی انجام داد و به مرحله دوم صعود کرد. در جمع ۱۶ کاراته کای برتر رقیب اردنی را که یکی از رقبای اصلی اش در مسابقات جهانی و آسیایی بود و عنوان قهرمانی آسیا را نیز در اختیار داشت و مبارزه خوبی به نمایش گذاشت و با برتری در این مبارزه به جمع هشت نفر راه یافت. در این مرحله به نماینده ازبکستانی که قبلاً هم در آسیا با او مبارزه کرده بود باخت و نتوانست صعود کند و این حریف هم متأسفانه به فینال نرسید تا مسکینی شانس تلاش برای مدال برنز را از دست بدهد. در واقع علی کاراته کا خوبی است که در لیگ‌های جهانی مدال کسب کرده است.

برزوئی بار روانی زیادی را تحمل کرد

خیلی‌ها انتظار کسب سهمیه در مسابقات پاریس را از سوی این کاراته کای خوب کشورمان نداشتند. ولی او کاراته کای باهوشی است که با تمرینات منظم و خوبی که در دو ماه گذشته پشت سر گذاشت روز به روز رشد کرد و موفق شد عملکرد سطح بالایی را به نمایش گذاشت و مجوز حضور در مسابقات جهانی را کسب کند. در تورنمنت روسیه هم عملکرد نسبتاً خوبی داشت. ولی در مصر مسابقاتی که ما انتظار داشتیم را انجام نداد. در جدول دور گروهی کاراته کایی با رنک یک دنیا حضور داشت و در همین مسابقات هم نقره گرفت. این موضوع بار روانی زیادی برای او به همراه داشت و باعث شد او نتواند عملکرد واقعی خود را به تصویر بکشد و با یک پیروزی و دو باخت صعود نکرد.

مرتضی نعمتی و سبک متفاوت داوری

در وزن ۷۵- کیلوگرم انتظار بیشتری از نعمتی داشتیم. باید بررسی کنیم که چرا مرتضی از توانایی بالایی که دارد به خوبی بهره نبرد. جدول سنگینی در مرحله گروهی داشت که خدا را شکر صعود کرد ولی در مرحله بعد برابر رقیب مراکشی موفق نشد بازی را به سود خود خاتمه دهد. البته در تاتامی که مبارزه می‌کرد، قضاوت داوران سبک متفاوتی داشت. نمی گویم داوری او را اذیت کرد. قلق داوری آن تاتامی بعد از این مبارزه دست ما آمد که روزهای که صالح در آنجا مبارزه داد. در کل مرتضی نیاز به تلاش و کار بیشتری دارد تا در مسابقات آینده عملکرد سینوسی نداشته باشد.

ترس خدابخشی از آسیب دوباره

مهدی از یک آسیب جدی و عمل جراحی برگشت روی تاتامی مسابقات و نیاز به ریکاوری و آماده سازی اولیه بیشتری داشت. ولی برای این موضوع زمان کافی در اختیار داشت. دلیل عمده‌ای که خدابخش نتوانست در اندازه خودش مبارزه کند، همین موضوع بود. البته قبل از اعزام به مصر در رقابت‌های بین المللی روسیه شرکت کرد، ولی نمی‌توان با یک تورنمنت کاراته کا را محک جدی زد. بعد از بازگشت از آسیب دیدگی سخت آن هم از ناحیه «زانو» نیمی از ذهن در زمان مبارزه درگیر همان آسیب است که مبادا دوباره آسیب ببینی، این موضع نیاز به زمان دارد. البته خدابخشی به صعود از مرحله گروهی خیلی نزدیک بود، ولی در مبارزه آخر حریف چند بار به زانو او ضربه زد تا اینکه یک سه امتیاز بگیرد و مبارزه را را برگردانند. واقعاً کاراته کایی نبود که برابر خدابخش پیروز شود و واقعاً حیف شد، کاش مهدی زمان بیشتری داشت که بدون شک عملکرد بهتری داشت.

صالح عالی و کم اشتباه

سرمربی تیم ملی در مورد مبارزات صالح اباذری هم گفت: واقعاً عالی و بی نظیر مبارزه کرد. او تا رسیدن به مبارزه پایانی شش مبارزه انجام داد که تنها سه امتیاز به رقیبان داد. بدون اشتباه مبارزه کرد. یک قانونی در کاراته داریم که اگر اشتباه نکنی حریف سخت می‌تواند از تو امتیاز بگیرد. صالح واقعاً در رقابت‌های مصر بدون اشتباه بود. خدا هم کمک کرد که اباذری در اولین حضور خود در مسابقات جهانی و در بخش انفرادی به فینال برسد. در مبارزه نهایی برای صالح بود که معتقدم اسیر برخی بازی‌های سیاسی شد. هر ۵ داور از اروپا بودند، هم در رأی داور با قاطعیت حق نماینده کشور ما بود که برنده باشد و هم در امتیازات و هم در بازبینی فیلم که من اعتراض کردم، ولی چیزی که ما درخواست کردیم برای بازبینی ضربه در قسمت «کمر» اصلاً این بخش بازبینی نشد و جای دیگری را مورد بررسی قرار دادند. در کل رأی داوران به سمت حریف ایتالیایی بود حه تا آن زمان هیچ مدال طلایی کسب نکرده بود، متمایل بود.

انتخابی‌های شفاف تیم ملی

رقابت‌های قهرمانی کشور از امروز آغاز می‌شود. غیر از صالح اباذری، همه کاراته کاها حتی آنها که در مسابقات جهانی مصر حضور داشتند باید در این رقابت‌ها شرکت کنند. در پایان قهرمانی کشور در همه اوزان به همراه صالح مستقیم به اردو راه پیدا می‌کنند. شرایط به این صورت است که نفرات دعوت شده توسط کادر فنی با هم مبارزه می‌کنند، دو نفر برتر با دارندگان مدال نقره و برنز به صورت دوره‌ای مبارزه کرده و در نهایت دو نفر در هر وزن به اردو اضافه خواهند شد.

قهرمانی آسیا و اهمیت آن

اولین رویدادی که پیش رو داریم مسابقات قهرمانی آسیا است. برای این رویداد در کنار کومیته انفرادی، رقابت‌های بخش تیمی هم داریم. بر همین اساس در کنار نفراتی که در بالا ذکر شد ۵ نفر به انتخاب کادر فنی اضافه خواهند شد. در مدت چند ماه اردو و مسابقاتی که اعضای تیم در تورنمنت‌ها و کاراته وان‌ها شرکت می‌کنند، رنکینگ‌ها بررسی کرده و پس از آن مورد ترکیب نفرات تصمیم بگیریم، شاید برخی جابجایی‌ها لازم باشد.

سه سهمیه برای ناگویا

سجاد گنج زاده در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: رقابت‌های کاراته در بازی‌های آسیایی ناگویا در شش وزن برگزار می‌شود که ما در سه وزن سهمیه داریم. نحوه انتخاب هم به عملکرد کاراته کاها در تورنمنت‌های کاراته وان و مدال‌های کسب شده در مسابقات قهرمانی آسیا بستگی دارد.

تعارف نداریم

سرمربی تیم ملی کاراته ایران تاکید کرد: در تیم ملی با هیچ کسی تعارف نداریم، اردوها تیم ملی برای همه کاراته کاهایی که حضور دارند شرایط مساوی خواهد داشت. مسابقات، انتخابی‌ها، عملکرد در اردوها و برخی پارامترهای دیگر در انتخاب اصلی و نهایی تأثیرگذار است. در واقع صرفاً فقط انتخابی تیم ملی ملاک نیست. نظم و انظباط، اخلاق حرفه‌ای و انگیزه‌ای که در تمرینات به نمایش خواهند گذاشت، کاراته کاها باید با تلاش بیشتر خود را به کادر فنی تحمیل کنند.

هروی سرمایه کاراته ایران

گنج زاده در پایان گفت: استاد هروی سال‌ها زحمت ما را در تیم ملی کشیدند و از سرمایه‌های گرانبهای کاراته ایران هستند. خیلی خوشحال هستم که این موضوع اتفاق افتاد و ما می‌توانیم از تجربیات بالای ایشان در بخش‌های فنی و مدیریتی تیم ملی استفاده کنیم. ایشان خیلی می‌تواند به ما کمک کند تا در کنار هم اتفاقات خوبی را برای کاراته کشور رقم بزنیم.