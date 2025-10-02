لی: قصد داریم والیبال جدیدی از ایران به نمایش بگذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال زنان ایران در دومین مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی (کاوا) برابر تاجیکستان به پیروزی رسید.

لی دو هی پس از این پیروزی، گفت: امروز از بازیکنان خواسته بودم در بازی مقابل تاجیکستان از ترکیب جدیدی که در تمرینات یاد گرفته بودند، استفاده کنند.

وی افزود: حریف ضعیف بود و با اینکه نتوانستیم درست مقابل آنان بازی کنیم، اما باز هم بازیکنان تلاش کردند و ترکیبات جدید را پیاده کردند. به همین خاطر از عملکرد آنان راضی بودم.

سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران تصریح کرد: فردا با کشور ازبکستان بازی داریم که این تیم میزبان است و من به دنبال این هستم که وقتی تماشاگران ازبک زیاد هستند، ببینم بازیکنانم چطور می‌خواهند بازی را کنترل کنند.

لی دو هی خاطرنشان کرد: قصد داریم در این بازی‌ها والیبال جدیدی از ایران به نمایش بگذاریم.

تیم ملی والیبال زنان ایران فردا (جمعه یازدهم مهر) از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران در سومین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف ازبکستان، میزبان مسابقات، خواهد رفت.