سرمربی تیم بانوان: حضور در مسابقات کاوا تجربه ارزشمندی برای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، لی دو هی سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران پیش از آغاز رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال زنان آسیای مرکزی (CAVA) در تاشکند، اظهار داشت: قرار بود این مسابقات به میزبانی نپال برگزار شود که شرایط حضور برای ایران چندان آسان نبود، اما با لغو میزبانی نپال، اکنون رقابت‌ها در ازبکستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها باید با سه تیم مسابقه دهیم اما حریفان قدرتمندی پیش رو نداریم. در چلنج‌کاپ زنان ۲۰۲۴ آسیا به میزبانی ویتنام، مشکل اصلی ایران رویارویی با تیم‌های قدبلندی مانند قزاقستان بود. تا جایی که اطلاع دارم، تیم‌های این دوره نیز بازیکنان قدبلندی دارند اما از نظر فنی در سطح بالایی قرار ندارند.

سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران تأکید کرد: این رقابت‌ها فرصت ارزشمندی است تا بازیکنان ایران مقابل تیم‌های قدبلند به میدان بروند. از آنجا که این مسابقات امتیاز رنکینگ دارد، کمک بزرگی برای تیم ایران خواهد بود و امیدوارم ملی‌پوشان بتوانند عملکرد موفقی در این رقابت‌ها ارائه کنند.

لی دو هی در پایان خاطرنشان کرد: تیم‌های شرکت‌کننده در این دوره شامل ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ایران هستند. اگرچه این تیم‌ها از نظر فیزیکی شرایط قدی خوبی دارند، اما سطح بازیکنان ایران بالاتر است و به همین دلیل احساس می‌کنم حضور در این مسابقات تجربه بسیار ارزشمندی برای تیم ملی خواهد بود.