به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی درباره شرایط تیم ملی والیبال در لیگ ملت‌های والیبال گفت: تیمی که امسال در لیگ ملت‌ها به میدان رفت، همان ترکیب سال گذشته بود، با این تفاوت که چند بازیکن از جمله عیسی ناصری و عرشیا به‌نژاد و... به آن اضافه شدند. برخلاف تصور این روند ناگهانی شکل نگرفت بلکه از یک سال گذشته و از زمان اخراج پائز تا آغاز به‌کار پیاتزا و پس از آن ادامه مسیر با یک ایدئولوژی جدید ایجاد شد.

تفکر جدید در فدراسیون ایجاد شد

وی افزود: مجموعه‌ای از تلاش همه همکاران در فدراسیون والیبال و ایجاد یک تفکر جدید ما را به سمت تحول در تیم ملی برد. در تمامی بخش‌ها تغییرات ایجاد شد و حتی در آشپزخانه همه نفرات شبانه‌روزی برای تیم ملی کار کردند تا این امکانات فراهم شود.

والیبال با کمک همه متحول شد نه فقط پیاتزا

وی گفت: برگزاری اردوهای آماده‌سازی در ایتالیا و لهستان و همراهی کسانی که در طول این یک سال والیبال را تنها نگذاشتند، همگی بخشی از این روند بودند. راه سخت و طولانی داشتیم و این موفقیت مجموعه از تلاش همه نفرات بود و تنها به خاطر پیاتزا نبود.

میلیاردها تومان در والیبال هزینه شد

تقوی تصریح کرد: برای ساخت این تیم ملی، چندین میلیارد تومان هزینه شد تا نظام پزشکی آن سامان یابد. از ایجاد ساختار تغذیه و پزشکی گرفته تا مسائل پشتیبانی. همه این عوامل باعث شدند تیمی شکل بگیرد که نه‌تنها امید و انگیزه بردن دارد بلکه برای مخاطبان نیز امیدوارکننده است و نوید آینده روشنی را می‌دهد. این تیم حاصل کار یک نفر نیست بلکه محصول تلاش جمعی است.

مربیان ما با دانش دنیا فاصله دارند

تقوی در مورد اینکه نیاز است پیاتزا بر رده‌های پایه والیبال نظارت داشته باشد گفت: مربیان ما قطعا با دانش روز دنیا فاصله دارند و اگر نداشتند نیازی نبود مربی از خارج کشور بیاوریم. ما نیاز به یادگیری داریم و باید روی بحث تقویت مربیان پایه کار کنیم. ما ظرفیت ساخت بازیکن را داریم اما در حد طراز اول دنیا نیست، بنابراین باید یاد بگیریم.

برخی باشگاه‌های ریشه دار از لیگ برتر رفتند

رئیس فدراسیون والیبال درباره لیگ برتر والیبال بانوان گفت: در سال‌های اخیر برخی تیم‌های باسابقه بانوان مانند سایپا و ذوب‌آهن به دلیل مشکلات مالی یا افزایش بی‌رویه هزینه‌ها از لیگ کنار رفته‌اند و این موضوع تهدیدی جدی برای آینده لیگ بانوان است.

ورود باشگاه‌ها با بودجه کلان نظم لیگ را بهم می‌زند

وی افزود: ورود باشگاه‌ها با بودجه‌های کلان و کوتاه‌مدت، نظام مالی لیگ را به هم می‌ریزد و باعث می‌شود قیمت بازیکنان ناگهانی چند برابر شود. فدراسیون اجازه نخواهد داد باشگاهی با هزینه‌های مقطعی و بدون تضمین ماندگاری، لیگ را بی‌ثبات کند و خواستار تعیین سقف قرارداد و مدیریت درست عرضه و تقاضا شد.

منافع اقتصادی فقط معیار ما نیست

وی تأکید کرد: منافع اقتصادی نباید تنها معیار فعالیت در والیبال بانوان باشد و فدراسیون برای ورود چنین تیم‌هایی تضامین جدی خواهد گرفت.

تعداد تیم‌ها کاهش پیدا کند اعتبار لیگ از بین می‌رود

تقوی گفت: اگر این روند کنترل نشود، ممکن است تعداد تیم‌های لیگ برتر بانوان به سه یا چهار تیم کاهش یابد که عملاً اعتبار لیگ را از بین می‌برد. تیم‌های باسابقه مانند سپاهان، سایپا، پیکان و ذوب‌آهن با سختی در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند و نبود تبلیغات و حمایت مالی کافی، شرایط را دشوارتر کرده است.

تیم‌ها باید مجوز هیئت رئیسه را برای لیگ برتر داشته باشند

تقوی عنوان کرد: در حال حاضر یک تیم با هزینه زیادی در لیگ حضور گرفته که ما حتما از این تیم تضامین خواهیم گرفت، در جلسه هیئت رئیسه این موضوع مطرح خواهد شد و همه تیم‌ها باید مجوز حضور در لیگ برتر به آنها داده شود.

ایران ۲۷ داور بین المللی دارد

تقوی گفت: لیگ والیبال ما بزرگ‌تر و معتبرتر است و تراکنش مالی بیشتری دارد. ایران ۲۷ داور بین‌المللی دارد که ۲۱ نفرشان فعال هستند و در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته استعدادهای خوبی وارد شده‌اند.

در جهانی و المپیک داور نداریم

رئیس فدراسیون والیبال عنوان کرد: مشکل این است که ظرفیت داوران بین‌المللی پر شده و داوران فعلی هنوز بازنشسته نشده‌اند، به همین دلیل ایران در مسابقات جهانی و المپیک داور کافی ندارد.

برخی محدودیت‌ها باعث شد داوران کنار بروند

تقوی توضیح داد: طبق قوانین بین‌المللی، فقط داوران بین‌المللی با تجربه حق قضاوت در لیگ برتر را دارند و هر سال آزمون‌هایی برگزار می‌شود تا بهترین‌ها مجوز قضاوت بگیرند. این محدودیت‌ها باعث شد برخی افراد کنار گذاشته شوند، اما این رویه باید اصلاح شود.

سیستم چلنچ کاپ اصلا درست نبود

تقوی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم ملی والیبال بانوان در مسابقات چلنچ کاپ گفت: سیستم مسابقات چلنچ کاپ اصلا درست نبود، ما خوب بازی کردیم و حتی نیوزیلند، فیلیپین و اندونزی را هم بردیم ولی به خاطر تنها یک باخت مقابل قزاقستان در نهایت حذف شدیم.

والیبال بانوان با سطح جهان فاصله دارد

وی گفت: باید قبول کنیم که روند والیبال بانوان خیلی بهتر شده و بسیاری از کارشناسان نیز تلاش دختران ما را می‌بینند. بازیکنان از نظر جسمی مشکلاتی دارند چون بدنشان سنگین است. ما برای تیم ملی بهترین دستگاه‌های فیزیوتراپی را خریدیم و حالا دستور داده‌ایم برای بانوان هم بهترین تجهیزات بدنسازی فراهم شود، چون بدنساز حرفه‌ای بانوان نداریم.

وی ادامه داد: ما تیمی با میانگین قد ۱۸۰ سانتی‌متر در رده زیر ۱۶ سال ساخته‌ایم که آینده والیبال بانوان هستند. در این رده‌ سنی به شدت دنبال استعداد هستیم، اما هنوز فاصله زیادی با سطح جهانی داریم.

در مورد والیبال بانوان باید صبوری کنیم

تقوی عنوان کرد: من به همه قول می‌دهم در سه تا چهار سال آینده، والیبال بانوان در رده‌های سنی مختلف شاهد تغییرات مهمی خواهد بود. ما هنوز ماشین والیبال را روشن نکرده‌ایم و تازه در ابتدای راهیم، پس کمی تحمل لازم است. با وجود همه مشکلات، امیدوارم در آینده نزدیک وضعیت والیبال بانوان بهتر شود.

به قد والیبالیست‌های بانوان توجه نکردیم

رئیس فدراسیون والیبال عنوان کرد: ما در این چند سال اخیر به مهمترین فاکتور یعنی قد بازیکن توجه نکردیم و الان این موضوع را در دستور کار قرار دادیم.

ژاپن در سراشیبی قرار گرفته است

تقوی درخصوص رقابت با ژاپن در قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی سال آینده گفت: در حال حاضر والیبال ژاپن در سراشیبی قرار دارد و ما در حال صعود هستیم. باید دید آیا سال آینده به نقطه تلاقی خواهیم رسید یا خیر. ژاپن میزبانی دو رویداد مهم قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی را به دست آورده است، اما ما با وجود سخنرانی‌های قاطع و تلاش‌های انجام‌شده، نتوانستیم این میزبانی‌ها را کسب کنیم. ژاپن از نظر مالی و قدرت لابی‌گری برتری دارد و ما در این زمینه حضور نداشتیم، بنابراین میزبانی را از دست دادیم.

نتوانستیم میزبانی را بگیریم

وی افزود: حتی ما پیشنهاد خوبی هم به کنفدراسیون والیبال آسیا دادیم و حتی حاضر بودیم ۱۰۰ میلیارد تومان، برای به‌دست آوردن میزبانی هزینه کنیم اما نتوانستیم آن را به دست بیاوریم. با این حال بسیار امیدواریم که بتوانیم در قهرمانی آسیا به‌عنوان اولین رشته ورزشی کشور به قهرمانی برسیم. این کار دشوار است، چرا که رقابت با ژاپنی‌ها هم‌سطح رقابت‌های جهانی است. امیدوارم سال آینده بتوانیم نتایج قابل‌توجهی کسب کنیم.