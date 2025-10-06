علیزاده: ترکیب تجربه و جوانگرایی عامل موفقیت تیم ملی بانوان است

سرگل علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند آماده‌سازی این تیم برای حضور در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی اظهار داشت: تقریباً از دهم مردادماه فعالیت خود را در راستای آماده‌سازی تیم ملی بانوان بزرگسالان برای مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی آغاز کردیم. خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی رئیس فدراسیون و سرپرست تیم انجام شده، از لحاظ مدیریتی، فنی و روانی شاهد روند خوبی هستیم.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های تکنیکی، تاکتیکی و آماده‌سازی جسمی و روانی بازیکنان زیر نظر خانم لی انجام شده است و خوشبختانه اکنون بازیکنان از آمادگی بسیار خوبی برخوردارند. فدراسیون والیبال طی دو سه سال اخیر دست به جوان‌گرایی زده و در تصمیمات اخیر برای بازی‌های همبستگی، سعی کرده‌ایم از ترکیب نیروهای جوان و باتجربه استفاده کنیم تا به بهبود شرایط تیم کمک کند.

رقابت‌های کاوا، زمینه‌ساز آمادگی برای کشورهای اسلامی

علیزاده بااشاره به قهرمانی تیم والیبال زنان در مسابقات کاوا خاطرنشان کرد: خدا را شکر تیم در مسابقات کاوا (قهرمانی آسیای مرکزی) توانست به عنوان قهرمانی برسد و این اتفاق بزرگی است. این رقابت‌ها را می‌توان پیش‌زمینه‌ای برای رقابت‌های همبستگی دانست. در این بازی‌ها توانستیم بازیکنان را ارزیابی کنیم و به این نتیجه رسیدیم که خوشبختانه آن‌ها از نظر آمادگی بدنی و ذهنی به سطح مطلوبی رسیده‌اند و برنامه‌هایی که در طول سه تا چهار ماه اخیر برایشان تدوین شده به‌خوبی در حال پیاده‌سازی است.

مربی تیم ملی بانوان ادامه داد: نتایج مسابقات نشان می‌دهد که در حال حاضر ۱۴ بازیکن بسیار خوب در اختیار داریم که می‌توانند در رقابت‌های کشورهای اسلامی نقش مؤثری ایفا کنند. البته هنوز اطلاعات دقیقی درباره حریفان به ما اعلام نشده است، اما طبق شنیده‌ها ۹ تیم تاکنون اعلام آمادگی کرده‌اند، هرچند دستورالعمل نهایی مسابقات هنوز ارسال نشده است.

وی بااشاره به عملکرد تیم در دوره قبل در بازی‌های کشورهای اسلامی عنوان کرد: در دوره گذشته موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی شدیم، اما در ورزش هیچ چیز از قبل قابل پیش‌بینی نیست. با این حال می‌توانم بگویم در راستای آماده‌سازی تیم کارهای بسیار خوبی انجام شده و امیدواریم این تلاش‌ها منجر به کسب نتیجه مطلوب شود.

لیگ برتر بانوان در مسیر توسعه و رشد

عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ والیبال در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره وضعیت لیگ برتر بانوان اظهار داشت: در سال گذشته لیگ کمی افت‌وخیز داشت و برخی تیم‌ها تا دقایق پایانی حضور خود را قطعی نکردند. شرایط اقتصادی نیز تأثیر زیادی بر این موضوع داشته است. با این حال رئیس فدراسیون با باشگاه‌ها رایزنی‌های زیادی انجام داده و آیتم‌های تشویقی خوبی در اختیارشان قرار داده‌اند تا باشگاه‌هایی که در بخش آقایان تیم‌داری می‌کنند، در بخش بانوان نیز فعال شوند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این دوره شاهد توجه ویژه به بخش بانوان هستیم. رئیس فدراسیون تلاش می‌کند بانوان پابه‌پای آقایان پیشرفت کنند و توسعه یابند. سال گذشته نیز با وجود ورود لحظه آخری برخی تیم‌ها به سوپر لیگ، شاهد رقابت‌های بسیار پایاپایی بودیم که نشان‌دهنده رشد فنی بازیکنان است.

استعدادیابی و طرح «سر به قامتان» در والیبال بانوان

مربی تیم ملی بانوان با اشاره به برنامه‌های استعدادیابی گفت: طرح استعدادیابی جدید با عنوان «سر به قامتان» که اخیراً در دستور کار قرار گرفته، باعث شده تا بتوانیم نزدیک به ۱۰۰ بازیکن بالای ۱۸۳ سانتی‌متر را شناسایی کنیم. بر روی این بازیکنان به‌صورت آنلاین و حضوری کارهای تکنیکی، تاکتیکی و روانی در حال انجام است.

وی افزود: تمام این اقدامات سبب شده جامعه والیبال ایران در کنار نتایج قابل قبول تیم ملی مردان، یک چشم‌انداز روشن برای آینده این رشته ایجاد کند. این روند قطعاً بر کیفیت لیگ برتر بانوان نیز اثرگذار است و خوشبختانه تاکنون ارگان‌های بیشتری برای حضور در سوپر لیگ بانوان اعلام آمادگی کرده‌اند.

افزایش تیم‌ها در سوپر لیگ بانوان

علیزاده در واکنش به تعداد تیم‌های حاضر در لیگ بیان کرد: تا این لحظه ۱۰ تیم برای حضور در سوپر لیگ بانوان اعلام آمادگی کرده‌اند و احتمال اضافه شدن یک تیم دیگر نیز وجود دارد. البته بسیاری از این تیم‌ها هنوز به‌صورت رسمی حضور خود را اعلام نکرده‌اند. امیدواریم لیگ امسال نیز مانند سال گذشته پربار و جذاب برگزار شود.