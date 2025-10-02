زلزله اصفهان در تهران نیز احساس شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش لرزش در مناطقی از تهران حس شده است.
بر این اساس خبرنگاران مهر از لرزش در محدوده های دماوند، آبسرد، کیلان، ورامین و فشم خبر می دهند.
هنوز اطلاعات بیشتری در مورد این لرزش منتشر نشده است.
