  1. استانها
  2. تهران
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۰:۲۰

زلزله اصفهان در تهران نیز احساس شد

زلزله اصفهان در تهران نیز احساس شد

دماوند- خبرنگاران مهر از لرزش در محدوده های دماوند، آبسرد، ورامین، کیلان و فشم خبر می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش لرزش در مناطقی از تهران حس شده است.

بر این اساس خبرنگاران مهر از لرزش در محدوده های دماوند، آبسرد، کیلان، ورامین و فشم خبر می دهند.

هنوز اطلاعات بیشتری در مورد این لرزش منتشر نشده است.

کد خبر 6609731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها