به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمینلرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، حدود ۸۰ کیلومتری غرب نوسا و ۲۵۰ کیلومتری شمال بریزبن در ایالت کوئینزلند استرالیا بوده است.
مردم گزارش دادهاند که لرزشها را تا شمال راکهمپتون در کوئینزلند و تا جنوب گلن اینس در ایالت نیو ساوت ولز احساس کردهاند.
شرکت پخش استرالیا به نقل از دنی دونالد از شرکت Energex، ارائه دهنده شبکه توزیع برق جنوب شرقی کوئینزلند، اعلام کرد که تیمهای تحقیقاتی در حال بررسی قطعی برق در نزدیکی مرکز زلزله هستند.
شرکت راه آهن کوئینزلند اعلام کرد که به دلیل لرزش، خدمات در تمام خطوط شهری بریزبن با سرعت کمتری انجام میشود و قطارها تا ۱۵ دقیقه تأخیر داشتهاند.
