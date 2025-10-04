به گزارش خبرنگار مهر، نام سارا روستا پور یا خاله سارا با جهان کودکانه گره خورده و بسیاری او را با برنامههای کودک می شناسند. روستاپور مدرک کارشناسی ارشد در رشته نمایش عروسکی دارد و از اواخر دهه ۷۰ تاکنون به عنوان مجری برنامههای کودک در شبکههای مختلف تلویزیونی فعالیت داشته است. او علاوه بر حضور مداوم در حوزه اجرا، به عنوان بازیگر نیز تجربیاتی را در سینمای کودک و نوجوان به ثبت رسانده و در آثاری همچون «راز دشت تاران»، «دزد و پری» و مجموعه «نارگیل» ایفای نقش کرده است. روستاپور امسال در آئین رونمایی از پوستر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در کاخ چهل ستون شهر اصفهان حضور داشت.
روستاپور با اشاره به حضور خود در ادوار مختلف جشنواره کودک به خبرنگار مهر گفت: من همواره از طریق برنامههای شبکه دو سینما و سایر برنامههای تلویزیونی پیگیر این جشنواره بودم و حتی فهرست جوایز و برندگان این جشنواره را رصد میکردم. آخرین بار نیز در سال ۱۳۹۷ در این رویداد حضور داشتم.
وی ادامه داد: هرساله و همزمان با برگزاری جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، شور و نشاط ویژهای در میان کودکان اصفهانی به چشم میخورد. به نظرم بهتر است در هر استان یک جشنواره برای کودکان و نوجوانان تعریف شود. برگزاری هر جشنواره به زیرساختها و تجربههایی نیاز دارد که بهره گیری از متخصص ها به اجرای بهتر آن کمک می کند.
روستاپور درباره لزوم تولید آثار سینمایی و تلویزیونی مختص کودکان و نوجوانان بیان کرد: در تمام نقاط دنیا بیشترین سرمایهگذاریها مرتبط با گروه سنی کودک و نوجوان است. هدف از این موضوع، تنها اثرگذاری بر حوزه فرهنگ و هنر نیست، بلکه توجه به تولید آثار ویژه کودکان و نوجوانان به لحاظ اقتصادی نیز با سودآوری قابل توجهی همراه است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال فیلم پویانمایی «یخ زده» به گونهای تولید میشود تا علاوه بر کودکان، طیف سنی بزرگسال نیز توجه ویژهای به این اثر نشان دهند. یا خیلی از برنامه های کودک مخاطب خانواده را در بر می گیرد از این رو سرمایهگذاری در این حوزه دارای اهمیت بسیار زیادی است و نباید نسبت به آن بیتوجه بود. بچه ها هم نیاز به فیلم های سینمایی دارند و هم سریال ها و برنامه های متنوع.
مجری پیشین برنامه «رنگین کمان» اظهار کرد: متاسفانه شاهد هستیم که در کشور ما نسبت به آثار حوزه کودک و نوجوان نوعی کمتوجهی صورت میگیرد و حتی در تلویزیون نیز شبکه «کودک» بسیار مهجور بوده و کمترین میزان برآورد و بودجه به آن تخصیص داده میشود. در صورتی که برای داشتن یک جامعه پویا و سلامت نیاز است تا کودکان مورد آموزش دقیق و کارشناسی شده قرار بگیرند.
وی یادآور شد: همچنین لازم است تا سرگرمیهایی درست و متناسب با نیازهای فرهنگی در اختیار این گروه سنی قرار گرفته و شرایطی فراهم شود تا آنها هر چه بیشتر با فرهنگ این سرزمین آشنا شوند. اگر به دنبال رسیدن به جامعهای بهتر هستیم و میخواهیم تا بدنه جامعه از آسیبهای مختلف محافظت شوند، نیاز است تا سرمایهگذاری قابلتوجهی برای قشر سنی کودک و نوجوان صورت بگیرد و مناسبترین شیوه در این مسیر، تولید فیلمهای سینمایی و برنامههای تلویزیونی است.
روستاپور درباره اهمیت برگزاری مداوم جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان نیز بیان کرد: بدون شک برای دستیابی به اهداف یاد شده، برگزاری این جشنواره یک ضرورت مهم و ویژه است. اما به شرط آنکه نظارت بیشتری روی تولید آثار ویژه کودک و نوجوان انجام گیرد. گاهی شاهد هستیم که تنها افرادی خاص میتوانند وارد عرصه تولید فیلمها و برنامههای تلویزیونی مرتبط با کودکان شوند، در صورتی که باید این عرصه در اختیار تمامی فیلمسازان قرار بگیرد تا هر یک بنا بر دغدغههای خود و با شناخت از نسل تازه به تولید آثار شاخص بپردازند.
روستاپور در پایان گفت: متاسفانه برخی از فیلمسازان نسبت به نسل جدید شناخت کافی ندارند و به همین دلیل باید از افرادی بهره گرفته شود که با نیازها و الزامات روز آشنا هستند. در این صورت برنامهها و آثار نمایشی میتواند اثر گذاری لازم را در میان عموم جامعه داشته باشد.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.
