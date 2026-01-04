  1. استانها
  2. تهران
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

اعتکاف مادران و دختران نوجوان در مسجد حضرت ابوالفضل گلشهر اسلامشهر

اعتکاف مادران و دختران نوجوان در مسجد حضرت ابوالفضل گلشهر اسلامشهر

اسلامشهر- در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) گلشهر چهاردانگه، ۲۰۰ نفر ظرفیت برای برگزاری اعتکاف نوجوانان فراهم شد.

دریافت 12 MB
کد خبر 6712133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها