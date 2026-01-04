https://mehrnews.com/x3b4zk ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲ کد خبر 6712133 استانها تهران استانها تهران ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲ اعتکاف مادران و دختران نوجوان در مسجد حضرت ابوالفضل گلشهر اسلامشهر اسلامشهر- در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) گلشهر چهاردانگه، ۲۰۰ نفر ظرفیت برای برگزاری اعتکاف نوجوانان فراهم شد. دریافت 12 MB کد خبر 6712133 کپی شد مطالب مرتبط پخش آثار متناسبسازیشده برای نابینایان و ناشنوایان از شبکه نمایش بچهها فیلم و برنامههای خوب میخواهند؛ کمترین بودجه برای کودکان! تفریح لاکچری؛ رد خونین آفرود بر پیکر طبیعت برچسبها اسلامشهر آیین اعتکاف چهاردانگه
نظر شما