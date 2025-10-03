  1. دین و اندیشه
برگزاری کرسی دروس حکمت با حضور اساتید حوزه

انجمن علمی فلسفه اسلامی کرسی دروس حکمت را از روز یکشنبه ۱۲ مهرماه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن علمی فلسفه اسلامی (دفتر تهران) کرسی دروس حکمت را برگزار می‌کند. زمان و اساتید این دروس بدین شرح است:

استاد خسروپناه

شرح حکمة المتعالیة

یکشنبه‌ها و دوشنبه‌ها، ساعت ۶:۳۰ صبح

استاد دهقانی‌نیا

شرح حکمة الاشراق

شنبه‌ها، ساعت ۱۵:۳۰

شرح الهیات شفا

شنبه‌ها، ساعت ۱۶:۳۰

استاد رحیمی صادق

شرح کشف المراد

یکشنبه‌ها، ساعت ۱۴:۰۰

این دوره ها از شنبه ۱۲ مهرماه آغاز شده و محل برگزاری این دروس تهران، خیابان شهید مصطفی خمینی، روبروی بیمارستان دکتر سپیر، حوزه علمیه امام رضا علیه السلام است.

دروس به صورت بر خط نیز از کانال ایتای انجمن به نشانی https://eitaa.com/howzehtehran پخش می‌شود.

