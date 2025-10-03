  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

دستگیری گروه متخلف شکار حیات وحش شبگرد در بویراحمد

یاسوج-مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری گروه متخلف شکار حیات وحش شبگرد در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدال دیانتی نسب از دستگیری یک گروه متخلف حرفه ای شکار در مناطق آزاد کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: این افراد با استفاده از سگ های آموزش دیده حیات وحش شبگرد را شکار می کرند .

وی اظهار کرد: ماموران حفاظت محیط زیست در این رابطه ۲ متخلف به همراه ۵ قلاده سگ آموزش دیده را در مناطق آزاد شهرستان بویراحمد دستگیر کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: استفاده از سگ های آموزش دیده در شکار حیات وحش شبگرد ، دومین بار است که به یگان حفاظت محیط زیست گزارش می شود و هر دو بار با تلاش محیطبانان ، متخلفین دستگیر و اعمال قانون می شوند .

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: متخلفین دستگیر شده با تشکیل پرونده به همراه آلات مکشوفه شکاری به مراجع انتظامی تحویل داده شدند.

دیانتی نسب اضافه کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حیات وحش اعم از شکار و زنده گیری به سامانه ۱۵۴۰ تخلفات زیست محیطی اطلاع رسانی کنند.

