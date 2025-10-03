دستگیری گروه متخلف شکار حیات وحش شبگرد در بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدال دیانتی نسب از دستگیری یک گروه متخلف حرفه ای شکار در مناطق آزاد کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: این افراد با استفاده از سگ های آموزش دیده حیات وحش شبگرد را شکار می کرند .

وی اظهار کرد: ماموران حفاظت محیط زیست در این رابطه ۲ متخلف به همراه ۵ قلاده سگ آموزش دیده را در مناطق آزاد شهرستان بویراحمد دستگیر کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: استفاده از سگ های آموزش دیده در شکار حیات وحش شبگرد ، دومین بار است که به یگان حفاظت محیط زیست گزارش می شود و هر دو بار با تلاش محیطبانان ، متخلفین دستگیر و اعمال قانون می شوند .

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: متخلفین دستگیر شده با تشکیل پرونده به همراه آلات مکشوفه شکاری به مراجع انتظامی تحویل داده شدند.

دیانتی نسب اضافه کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حیات وحش اعم از شکار و زنده گیری به سامانه ۱۵۴۰ تخلفات زیست محیطی اطلاع رسانی کنند.