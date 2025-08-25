دستگیری ۳ شکارچی غیر مجاز در مناطق آزاد و حفاظت شده گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب از دستگیری ۳ متخلف شکار تیهو و کبوتر در مناطق آزاد و حفاظت شده شهرستان گچساران خبر داد و گفت: در روز تعطیل گذشته، تعدادی شکارچی وارد مناطق حفاظت شده و آزاد شده گچساران شدند که طی گشت و کنترل این مناطق ۳ نفر متخلف شکار پرنده را دستگیر کردند.

وی افزود: از متخلفین که مسلح به ۳ قبضه سلاح ساچمه زنی بودند لاشه ۴ قطعه تیهو و یک قطعه کبوتر جنگلی کشف شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ضمن تشکر از یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گچساران افزود: متخلفین به همراه آلات مکشوفه برای اعمال قانون به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی اظهار کرد: محیط زیست با کمبود شدید نیرو در همه شهرستان‌ها مواجهه است و محیطبانان با تمام توان در حال حراست از مناطق تحت مدیریت اند لذا، همکاری مردم و همراهی مسئولان می‌تواند تا حدودی جبران کننده کمبودها باشد.

شهرستان گچساران با داشتن اراضی جنگلی، مرتعی و کوهستانی زیستگاهی مناسب جهت گونه‌های جانوری نظیر پلنگ، خرس قهوه‌ای، کل و بز، گراز و سایر حیات وحش است ضمن آنکه زیستگاه مناسبی برای پرندگانی نظیر کبک و تیهو، کبوتر جنگلی و پرندگان شکاری نظیر عقاب‌ها، شاهین‌ها، جغدها و سایر پرندگان است