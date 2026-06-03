به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب با اشاره به آغاز هفته محیط زیست از ۱۶ خردادماه، گفت: برنامه‌های این هفته با شعار «حفظ محیط زیست، حفظ امنیت ملی» در شهرستان‌های مختلف استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای جنگ تحمیلی، طرح موضوع محیط زیست در شورای اداری، تداوم اجرای مسیر «سبز ایران پاک» با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نشست مسئولان محیط زیست با مقامات استانی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی اطفای حریق در طبیعت، نشست با تشکل‌های زیست‌محیطی، همایش خانوادگی، حضور کارشناسان در رسانه‌ها و بازدید از صنایع نیز در این هفته انجام خواهد شد.

دیانتی‌نسب از راه‌اندازی پویش «نه به پلاستیک در نانوایی‌ها» خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدف ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست و افزایش مشارکت عمومی در صیانت از منابع طبیعی اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد: همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در تحقق اهداف محیط زیستی و حفظ سرمایه‌های طبیعی استان دارد.