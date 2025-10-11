ضربه مهلک به شکارچیان متخلف حیات وحش در مناطق حفاظت شده دنای شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب با اشاره به اجرای طرح استانی مقابله با شکار غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و آزاد در شهرستان دنا، اظهار کرد: محیط‌بانان استان در یک عملیات سه روزه موفق شدند سه گروه شکارچی متخلف را در منطقه حفاظت‌شده دنای شرقی را دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: از متخلفان در زمان دستگیری، ۵ قطعه کبک شکار شده و ۲ قبضه اسلحه شکاری کشف شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود: این عملیات در شرایطی انجام شد که شکارچیان در اقدامی شبانه هنگام خروج از منطقه دستگیر شدند.

وی ضمن قدردانی از تلاش شبانه روزی محیط بانان در حراست از مناطق تحت مدیریت و آزاد استان گفت: با تشکیل پرونده برای متهمان، پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

دیانتی نسب افزود: تلاش بی‌وقفه و خطرپذیری محیط‌بانان در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور استمرار خواهد داشت و با ایجاد گشت‌های شبانه و رصد مناطق تحت مدیریت عرصه را بر متخلفین تنگ خواهند کرد.