دستگیری ۲ شکارچی متخلف در شهرستان لنده

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب گفت: ۲ نفر متخلف شکار کبک در منطقه نرگسی حوزه قیام شهرستان لنده دستگیر شدند.

وی اشاره به گزارشات مردمی مبنی بر حضور شکارچی در منطقه نرگسی حوزه قیام شهرستان لنده، یگانی از محیطبانان شهرستان‌های کهگیلویه و لنده به محل اعزام شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: پس از ساعت‌ها گشت و کنترل منطقه و انجام اقدامات لازم پایشی، ۲ شکارچی به همراه ۲ قبضه سلاح ساچمه زنی در منطقه توسط محیطبانان شناسایی شدند.

وی ادامه داد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با انجام اقدامات مناسب موفق شدند هر دو نفر متخلف شکارچی را دستگیر کنند.

دیانتی نسب تصریح کرد: از متخلفین لاشه ۷ قطعه کبک به همراه ۲ قبضه سلاح ساچمه زنی کشف شد.



وی تاکید کرد: متخلفین به همراه آلات مکشوفه به مراجع قضائی شهرستان لنده معرفی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: محیط زیست با کمبود شدید نیرو در همه شهرستان‌ها مواجهه است و محیطبانان با تمام توان در حال حراست از مناطق تحت مدیریت اند لذا همکاری مردم و همراهی مسئولان می‌تواند تا حدودی جبران کننده کمبودها باشد.

شهرستان لنده با داشتن کوه‌های سیاه و سفید، منطقه شکار ممنوع حاتم و تلرش، حوزه قیام، اراضی جنگلی و مرتعی موگر و دره بنگ زیستگاهی مناسب برای گونه‌های جانوری نظیر پلنگ، خرس قهوه‌ای، کل و بز، گراز، کبک و تیهو، کبوتر جنگلی و پرندگان شکاری نظیر عقاب‌ها، شاهین‌ها، جغدها و سایر پرندگان است.