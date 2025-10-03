به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه به مسئله مکانیسم ماشه اشاره کرد و گفت: همانطور که احتمال زیادی می رفت دشمنان مکانیسم ماشه را فعال کردند و این اقدام سه کشور اروپایی هم بخاطر فشار به ایران و هم بخاطر همراهی با آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.

امام جمعه سلطانیه افزود: تحلیل ها و نظر کارشناسان همچنان این است که فعالسازی آن و بازگرداندن تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در اقتصاد کشور تاثیری نخواهد داشت.تعبیری که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین استفاده کرد تعبیر خوبی بود: "ما در استخری از تحریم هستیم؛ و چند سطل تحریم جدیدی که سازمان ملل در آب این استخر می‌ریزد، تاثیری در ما نخواهد داشت.

امام جمعه سلطانیه با طرح این سوال که اگر مکانیسم ماشه در اقتصاد اثر ندارد، دلیل افزایش قیمت طلا و ارز چیست؟ گفت: مهمترین دلیل افزایش قیمت دلار و طلا، افزایش تقاضا است و مردم به دلیل اینکه تصور می‌کنند در آینده‌ای نزدیک دلار و طلا افزایش قیمت قابل توجهی خواهند داشت، دارایی‌های خود را تبدیل به طلا و دلار کنند و چنین روندی، اثری سریع بر افزایش قیمت دلار و طلا گذاشته است.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه آنچه مهم است و اثر روانی مکانیسم ماشه را خنثی می کند، آرامش مردم و جامعه است، افزود: دعوا بر سر غنی سازی نیست، دشمنان با ایران قوی مخالف هستند.

وی با گرامیداشت هفته انتظامی و با بیان اینکه شعار امسال هفته انتظامی «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» است، گفت: اقتدار نظام اسلامی در کنار همبستگی ملی، مرهون تلاش بی‌وقفه نیروهای انتظامی است؛ نیروهایی که با حضور در مرزها، شهرها و روستاها، جاده ها و حتی خانه ها در قالب پلیس فتا در خدمت مردم هستند و امنیت و آرامش را به مردم و جامعه هدیه می کنند.

حسینی نسب با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ارکان امنیتِ کشور، نیروی انتظامی است و امنیت کشور ثمره تلاشها و مجاهدتهای امنیت آفرینان است، گفت: کار نیروی انتظامی خدمت به جامعه است، خدمت به مردم است، خدمت به جمهوری اسلامی است، خدمت به اسلام و ارزشهای اسلامی است.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به سالروز عملیات طوفان الاقصی و روز جهانی حماسه فلسطین گفت: از زمان تأسیس رژیم جعلی صهیونی در فلسطین، چندین قیام و انتفاضه توسط فلسطینی‌ها به راه افتاده اما طوفان‌الاقصی یک رویداد استثنایی بود و بزرگترین حمله نظامی به رژیم صهیونیستی در تاریخ درگیری همه اعراب با این رژیم به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه هر چند با این عملیات هیچ بخشی از فلسطین آزاد نشد و البته هدف عملیات طوفان الاقصی هم آزادی فلسطین نبود، چرا که رژیم جنایتکار مورد حمایت آمریکا و غرب است، افزود: این عملیات نگذاشت آرمان فلسطین فراموش شود و از طرفی رژیم صهیونیستی در این جنگ با وجود برخورداری از حمایت‌های نظامی و سیاسی نامحدود آمریکا و غرب به هدف اصلی خود یعنی نابودی حماس نرسید و مبارزان حماس به شکل علنی در سراسر غزه مستقر هستند.

خطیب جمعه سلطانیه گفت: حرکت کاروان دریایی صمود از ۴۴ کشور برای کمک به مردم غزه از ثمرات عملیات طوفان الاقصی است. البته رژیم صهیونیستی به این کاروان حمله کرده و کشتی ها را متوقف و افراد را ربود، و این یک جنایت جنگی دیگر است و کشورهایی که اتباع آنها در این کاروان بودند نباید تماشاچی باشند.

ارزش زن به عفت و پاکدامنی اوست

حجت الاسلام حسینی نسب با تبیین شخصیت حضرت فاطمه معصومه (س) و با بیان اینکه آن حضرت مثل حضرت مریم (س)، عفیفه و پاکدامن، تصدیق کننده و همراه با امام زمان خود و عابده بود، گفت: ارزش زن به عفت و پاکدامنی اوست. اگر عفت و حیا از زن گرفته شود چیزی باقی نمی ماند. امروز در غرب زن به عنوان یک ابزار استفاده می‌شود و اگر اسلام برای زن‌ها حجاب و عفاف را قائل شده است می خواهد عظمتش حفظ شود.

امام جمعه سلطانیه ادامه داد: در جهان پرچالش امروز، دختران و زنان جوان بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوهای راستین و اسوه‌های عملی هستند تا بتوانند در مسیر زندگی، راه سعادت و کمال را بیابند. در این میان، شخصیت حضرت فاطمه معصومه (س) به‌عنوان بانویی آسمانی و اسوه‌ای کامل، می‌تواند چراغ راه دختران امروز باشد.

وی با بیان اینکه شاید سوال شود چگونه بانویی که بیش از ۱۲۰۰ سال پیش می‌زیسته، می‌تواند برای دختران عصر حاضر الگو باشد، گفت: گفت: دلیل آن جهان‌شمولی ارزش‌های انسانی و اسلامی است. فضایل اخلاقی، کمالات معنوی و مقاومت در راه حق، مختص به زمان و مکان خاصی نیست و حضرت معصومه (س) تجسم عینی این ارزش‌هاست.

حسینی نسب با گرامیداشت روز روستا و عشایر و تبریک به روستائیان و قدردانی از روستائیانی که در نماز جمعه شرکت می کنند، گفت: این مناسبت فرصتی است تا به نقش مؤثر روستائیان و عشایر در جامعه ایران پرداخته شود. حقیقتا روستائیان و عشایر رگ حیاتی کشور هستند.

امام جمعه سلطانیه گفت: باید تلاش شود اصالت روستاها حفظ و روستا، روستا بماند. اینکه روستایی هم ماست، کره، پنیر، تخم مرغ و مرغ و گوشت و محصولات کشاورزی و لبنی را از مغازه بخرد. این یعنی روستا اصالت خود را از دست داده. البته نیاز به حمایت است و دولت باید حمایت کند.