کاهش سرقت و افزایش دستگیری سارقان از دستاوردهای فراجا در آرادان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان (عج) ضمن گرامی داشت هفته فراجا بیان کرد: نیروی انتظامی در برخورد با برهم زنندگان نظم کشور و ضد انقلاب، اشرار و تبهکاران، قاچاقچیان و سوداگران مرگ و کسانی که نمی خواهند آرامش مردم را ببینند و بدخواه نظام هستند، فداکاری می کنند و معمولاً هر ماه شهد شهادت چند نفر از این نیروی گرانقدر هستیم.

وی افزود: نیروی انتظامی به خصوص در مرزداری از کشورمان فداکاری ها و ایثارگری های بسیاری دارد و شاهد هستیم که مظلومانه این عزیزان به دست ضد انقلاب و جیش الظلم و داعشی ها و ضد انقلاب ها به شهادت می رسند اما تا آخرین نفس مقابله می کنند و ما قدردان این مجاهدت ها هستیم.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه گزارش هایی که از فرماندهی انتظامی شهرستان می رسد خوشبختانه شاهد اقدامات خوبی هستیم، ابراز کرد: هم در زمینه کاهش سرقت و هم برخورد با جرایم و دستگیری متخلفان و … شاهد اتفاقات خوبی به همت نیروی انتظامی شهرستان آرادان هستیم که امنیت را به شهرستان هدیه می دهند.

شریفی نیا همچنین با اشاره به ضرورت توجه به تربیت در سنین کودکی و نقش آن در شخصیت بزرگسالی انسان ها، ابراز کرد: تربیت در کودکی مانند نقشی روی سنگ حکاکی شده است و لذا بسیار اهمیت دارد که معروفات از همان کودکی به فرزندان ما آموخته شود.

وی با بیان اینکه کودکانی که امروز در نماز جمعه حضور دارند از همین سنین کم با مسجد آشنا شده و خاطره خوبی برایشان باقی می ماند و قطعاً این کودکان در سنین بزرگسالی هم اهل مسجد خواهند بود، افزود: خانواده ها به تربیت در سنین کودکی بسیار توجه داشته باشند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه ضرورت دارد که فرزندان مان را از سنین کودکی با مسجد آشنا سازیم، تاکید کرد: خانواده ها در هنگام حضور در مساجد و نماز جماعت و جمعه فرزندان خود را نیز همراه بیاورند تا این فرزندان از سنین کم با مسجد آشنا شوند.