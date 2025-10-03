به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با انتقاد صریح از فعال‌سازی مکانیزم ماشه و تهدید بازگشت تحریم‌ها، این اقدام را بیش از جنبه عملی، جنگ روانی خواند.

وی تأکید کرد: زمان پیش‌رو باید به شناسایی بدعهدی غرب، قطع امید از بیگانگان، تقویت اقتصاد مقاومتی و گسترش همکاری با همسایگان و شرکای شرقی اختصاص یابد؛ تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام با فاصله‌ای کوتاه از فعال شدن ماشه را مایه تأسف دانست و حمایت از گروه‌های مقاومت را خط قرمز ایران عنوان کرد.

وی با اشاره به فعال شدن مکانیزم ماشه و تهدید بازگشت تحریم‌ها بیان کرد: در صورتی که طرف مقابل نسبت به اجرای تعهدات خود پایبند نباشد و اکنون با بهره‌گیری از سازوکار ماشه بخواهد تحریم‌ها را بازگرداند، این اقدام بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشد، یک عملیات جنگ روانی است؛ این امر نشان‌دهنده بی‌اعتنایی غرب به تعهدات بین‌المللی و بدعهدی آنها است.

وی افزود: این وضعیت در عین تهدیدآمیز بودن، فرصتی است تا ماهیت واقعی غرب شناخته شود، امید به کمک بیگانگان کنار گذاشته شود و همه توان به تقویت داخلی معطوف گردد.

اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم

امام جمعه ساری گفت: لازم است سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی بر ظرفیت‌های داخلی تمرکز کنند تا اقتصاد مقاومتی تقویت شود و ظرفیت‌های درونی فعال گردند تا جمهوری اسلامی بتواند بر پای خود بایستد. همچنین باید مناسبات منطقه‌ای و همکاری با کشورهای همسایه و شرکای شرقی گسترش یابد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متأسفانه CFT ظرف دو تا سه روز پس از فعال شدن مکانیزم ماشه در مجمع تصویب شده است، هرچند تصویب‌کنندگان اعلام کرده‌اند این مصوبه مشروط و دارای شرط و شروط است، اما تحلیلگران و آگاهان بر این باورند که طرف‌های خارجی به این شروط توجه چندانی نخواهند کرد و صرف تصویب داخلی برای آنها کفایت می‌کند.

امام‌جمعه ساری هدف اعلامی طرف‌های بین‌المللی از اعمال چنین سازوکارهایی را محدود ساختن منابع مالی گروه‌های تروریستی عنوان کرد و افزود: تعریف طرف غربی از «تروریسم» با تعریف جمهوری اسلامی تفاوت بنیادین دارد؛ نمونه این تناقض را می‌توان در خارج ساختن برخی گروه‌ها یا افراد از فهرست تروریستی دید، در حالی که نهادها و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، و گروه‌هایی مانند حزب‌الله و انصارالله از منظر غرب در فهرست‌های مرتبط قرار دارند.

او ادامه داد: مقصود و تأثیر چنین فشارهایی آن است که ایران از حمایت گروه‌هایی که غرب آنها را «تروریستی» می‌نامد باز داشته شود، اما جمهوری اسلامی این سیاست را نخواهد پذیرفت و حمایت از مجموعه‌های مقاومت را خط قرمز خود می‌داند. حزب‌الله، انصارالله و ده‌ها گروه مردمی که در جبهه مقاومت علیه اشغالگری و ظالمان می‌جنگند در چارچوب مقاومت منطقه‌ای جای دارند و جمهوری اسلامی از آنان حمایت خواهد کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی در مقام تحلیل رفتار داخلی و واکنش مردم نیز گفت: تجربه نشان داده است که فشارها و تبلیغات روانی قادر به تسلیم ملت ایران نیست؛ مردم ایران از روحیه مقاومت برخوردارند و شعار و اراده عمومی در برابر فشارها و تحریم‌ها پایدار است. این نکته باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا تمرکز بر خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها و تقویت بنیان‌های داخلی افزایش یابد.

خطیب جمعه ساری در بخش پایانی سخنان خود با دعا برای رهایی مظلومان و نابودی ستمگران، خواستار تسریع در تحقق عدالت و حمایت از حقوق ملت‌ها شد و ابراز امیدواری کرد که اقدامات داخلی در جهت توانمندسازی کشور و تقویت همدلی ملی تسریع یابد.

حضرت معصومه (س)، پایه‌گذار کاروان زیارت ولایت از مدینه تا مشهد

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه کاروان راهیان نور و کاروان زیارت ولایت و صاحب ولایت همانی است که حضرت معصومه (س) راه‌اندازی کرده است گفت: این انقلاب اسلامی یک گام و یک اثر از این حوزه مبارک و از این مرقد مبارک است

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه حضرت معصومه (س) از نظر کرامت، شرافت و تقوا جایگاهی بسیار بالا دارد، عنوان کرد: در میان فرزندان امام هفتم (ع) بعد از امام هشتم (ع) هیچ کسی به پایه حضرت معصومه (س) نمی‌رسد، از نظر مقام و موقعیت معنوی، حجاب و عفاف و تقوا در اوج بوده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش به نقش حضرت معصومه (س) در تاریخ تشیع پرداخت و گفت: حضرت معصومه (س) اولین کسی است که کاروان راهیان نور یا کاروان زیارت، زیارت ولایت برای تجلیل و تعظیم مقام ولایت از مدینه به همراه جمعی برای زیارت امام رضا (ع) راه اندازی کردند، کاروان راهیان نور و کاروان زیارت ولایت و صاحب ولایت همانی است که حضرت معصومه (س) راه‌اندازی کرده است.

آیت‌الله محمدی لائینی تاکید کرد: این انقلاب اسلامی یک گام و یک اثر از این حوزه مبارک و از این مرقد مبارک است که وجود نازنین امام راحل (ره)، دانش آموخته این حوزه و مجاور این حرم و بارگاه شریف است.