آیت الله دژکام: خط مقدم مبارزه با جرائم اخلاقی در جامعه، پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه شیراز با بیان اینکه آخرت و زندگی ابدی در کنار دنیا همواره باید مورد تأکید قرار می گیرند، گفت: مردم از این جهان عبور می‌کنند و باید توشه‌ای برای آن جهان باقی بگذارند و توشه آن دنیا تقوا به عنوان زاد و توشه سفر آخرت معرفی شده است .

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره بر نقش دولت و علما در تربیت ایمانی تأکید کرده و وظیفه آموزش و پرورش در تربیت نسل جدید را بسیار مهم دانسته‌اند، ادامه داد: ایشان از آغاز سال تحصیلی جدید و زحمات معلمان، مدیران مدارس و روحانیان در این مسیر قدردانی کرده و خواستار تلاش مضاعف در تربیت اسلامی و اخلاقی نسل نوجوانان شده‌اند.

اهمیت همکاری مدیران مدارس، معلمان و روحانیان در تربیت نسل آینده

امام جمعه شیراز افزود: اهمیت همکاری و همدلی میان مدیران مدارس، معلمان و روحانیان باید بیشتر شود تا اثرگذاری بیشتری در تربیت نسل آینده داشته باشیم و بتوانیم از نفوذ شیطان و تربیت نادرست جلوگیری کنیم.

آیت الله دژکام در ادامه به حدیثی از امیرالمومنین (ع) اشاره کرد و گفت: آن حضرت همواره توصیه می‌کند که از خدا بترسید و کارتان را خوب انجام دهید، زیرا خدا با افراد با تقوا است. ایشان همچنین بر اهمیت انجام وظایف به بهترین شکل و با نیت خالص تأکید می‌کنند، چرا که این اعمال نزد خدا ارزشمند است.

نماینده ولی فقیه در فارس افزود: اگر همه ما به تقوا و نیکوکاری پایبند باشیم، خداوند حمایت‌مان می‌کند و پیروزی و فتح در گرو همین رفتارهای اخلاقی است. بنابراین، وظیفه همگانی است که در تربیت خود و نسل آینده تلاش کنیم، و علما، روحانیان و دستگاه‌های مختلف باید برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه انجام دهند تا نقشه‌های دشمن و شیطان نقش بر آب شود.

زیارت حضرت معصومه (س) وسیله‌ای برای شناخت حق و نزدیکی به بهشت است

آیت الله دژکام در خطبه های دوم نمازجمعه شیراز به سالروز وفات حضرت معصومه (س) اشاره کرد و گفت: ایشان شخصیت حضرت معصومه را الگویی بی‌نظیر برای زنان و دختران مسلمان معرفی می‌کند که در کمالات نفسانی و معرفت الهی بر دیگران برتری داشته است.

وی ادامه داد: زیارت حضرت معصومه وسیله‌ای برای شناخت حق و نزدیکی به بهشت است و اهمیت حضور در حرم‌های مطهر فرزندان امامان معصوم بسیار مورد تأکید است زیرا در این کار برکات بسیار زیادی است.

امام جمعه شیراز همچنین بر اهمیت قدرشناسی و حفظ حرم‌های امامزادگان تأکید کرد و افزد : مسئولان شهر شیراز دسترسی مردم به حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) را آسان‌تر کنند و از برکات این موضوع غافل نشوند.

وظیفه نیروی انتظامی ایجاد امنیت اخلاقی و مبارزه با فساد است

آیت الله دژکام همچنین به هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و از خدمات زحمتکشان پلیس تقدیر کرد و گفت: رکن اصلی امنیت جامعه با پلیس بوده و پلیس خط مقدم اول با جرائم اخلاقی است.

وی ادامه داد: ایجاد امنیت اخلاقی و مبارزه با فساد، فحشا، مواد مخدر و برخورد با موارد خلاف عفت عمومی از وظایف نیروی انتظامی است و همه دستگاه‌ها موظفند پلیس مقتدر را در این مسیر یاری کنند تا جامعه‌ای پاک و امن داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در فارس همچنین با اشاره به حرکت کاروان‌های آزادی‌خواهانه صمود به سمت غزه افزود: حرکت این کاروان بزرگ به سمت غزه با وجود ممانعت اسرائیل، نشان‌دهنده اراده جهانی است و نشان مهم از ناکارآمدی سازمان ملل و شورای امنیت در حمایت از حقوق مستضعفین است.

آیت الله دژکام تصریح کرد آینده‌ای پرامید تحت پرچم اسلام و ظهور امام زمان (عج) در انتظار است و همگان با تلاش برای ساختن دنیایی بهتر بر اساس ارزش‌های دینی گام بردارند.