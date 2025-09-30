سردار ملکی: ۴۳ باند قاچاق مواد مخدر طی شش ماه گذشته در فارس منهدم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی، صبح سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گزارشی مفصل از عملکرد شش ماهه نخست سال جاری در حوزه انتظامی فارس ارائه کرد که نشان‌دهنده افزایش دستاوردهای پلیس در محورهای مختلف امنیتی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته است.

وی با تأکید بر اینکه رسالت اصلی پلیس برخورد با ناامنی، ایجاد امنیت و تحقق جامعه‌ای امن است، آمار عملکرد شش ماهه را تشریح کرد و گفت: در ۶ ماه سال جاری شاهد افزایش ۱۸ درصدی در کشف سرقت‌ها بوده‌ایم. در این مدت، ۵۹۷۲ سارق دستگیر شدند که نشان‌دهنده رشد ۱۰ درصدی در دستگیری‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل است. همچنین، ۴۵ باند سرقت منهدم و ۱۳۸ سارق به همراه ۲۶ مالخر دستگیر شدند که منجر به کشف ۲۷۴ فقره انواع سرقت شد.

وی ادامه داد: عملکرد پلیس فتا با کشف ۸۵ درصدی پرونده‌های فضای مجازی همراه بوده و ۵۳۰ نفر در این حوزه دستگیر شده‌اند.

سردار ملکی تصریح کرد: میزان کالای قاچاق کشف شده بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده افزایش ۱۸۹ درصدی کشفیات نسبت به سال گذشته است. در این راستا، ۲ هزار و ۴۷۳ خودرو توقیف و ۳ هزار و ۱۰ نفر متهم دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی فارس در خصوص قاچاق مواد مخدر نیز اظهار کرد: با تغییرات مدیریتی صورت گرفته، ۴۳ باند قاچاق مواد مخدر منهدم شد. از این باندها، ۱۰ تن و ۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۴۸۶ دستگاه خودروی حامل مواد توقیف شده است. در مجموع، ۱۰ هزار و ۸۴۶ نفر متهم در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شدند.

سردار ملکی همچنین از کاهش ۱۰ درصدی تصادفات درون و برون شهری خبر داد و گفت: در این مدت، شاهد کاهش ۳ درصدی جان‌باختگان حوادث ترافیکی و کاهش ۱۰ درصدی مجروحان بوده‌ایم.

برخورد با اتباع غیرمجاز و ناهنجاری‌های اجتماعی

وی در حوزه اتباع غیرمجاز که یکی از اولویت‌های انتظامی اعلام شده است گفت: تاکنون ۵۸ هزار و ۶۲۳ نفر دستگیر و از کشور طرد شده‌اند. همچنین در زمینه جمع‌آوری معتادین متجاهر، از ابتدای سال ۵ هزار و ۹۸۵ نفر جمع‌آوری شده‌اند.

فرمانده انتظامی فارس در پاسخ به سؤال خبرنگاران پیرامون قاچاق سوخت، از افزایش ۶۱ درصدی کشفیات سوخت قاچاق نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در شش ماهه دوم، تیم ویژه‌ای برای مقابله با قاچاق سوخت با همکاری استان‌های همجوار تشکیل خواهد شد.

ملکی در خصوص بحث ترافیک شیراز و اجرای طرح زوج و فرد نیز تأکید کرد که اجرای این طرح نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌ها از جمله توسعه حمل و نقل عمومی است و پلیس با اجرای آن مشکلی ندارد، اما تا زمان آمادگی زیرساخت‌ها، اجرای آن به نفع مردم نخواهد بود.