پیرزن ۶۵ ساله به اتهام قتل همسایه و سرقت طلاجات بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری پیرزنی خبر داد که به اتهام قتل و سرقت طلاجات یک شهروند در اسلامشهر بازداشت شد.

علیزاده در تشریح جزئیات این پرونده گفت: چند روز گذشته، با تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰، وقوع یک مورد قتل در خیابان زرافشان اسلامشهر به پلیس گزارش شد و بلافاصله مأموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که مقتول زن حدود ۶۰ ساله‌ای است که به وسیله سلاح سرد به قتل رسیده و در جریان تحقیقات مشخص شد طلاجاتی نیز از منزل وی به سرقت رفته است.

فرمانده انتظامی اسلامشهر ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، ظن مأموران به یکی از همسایگان مقتول به دلیل تردد در روز حادثه افزایش یافت و پس از اطمینان از نقش وی در قتل، پیرزن ۶۵ ساله دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

علیزاده اظهار داشت: متهم انگیزه خود از این اقدام را درگیری لفظی و فحاشی مقتول اعلام کرده و در بازرسی از منزل وی، ۶ عدد النگو و یک انگشتر به سرقت رفته کشف شد.