۱۳۹ لیتر شربت تریاک و ۲۷۴هزار عدد قرص مخدر در عملیات پلیس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ حسین باباپور،رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در محله کیانشهر تهران در خصوص تهیه و توزیع داروی غیرمجاز مخدر و روانگردان فعالیت دارد،رسیدگی به موضوع به سرعت در دستور کار ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل مورد نظر شناسایی و پس از کسب مجوز قضائی مورد بازرسی قرار گرفت؛ در بازرسی از محل ۱۳۹ لیتر شربت تریاک؛ ۲۷۴ هزار عدد قرص مخدر کشف و متهم نیز پس از دستگیری تحویل مراجع قضائی شد.

این مقام ارشد انتظامی در پلیس پایتخت تصریح کرد:با توجه به اینکه توزیع اینگونه از داروها صرفاً در مراکز ترک اعتیاد و بازپروری صورت می گیرد و فروش آن در خارج از شبکه رسمی نظیر فعالیت غیر قانونی برخی از عطاری ها و صنوف سطح شهر جرم بوده و برابر قانون با اینگونه افراد متخلف و سودجو برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی و توزیع و تولید موادمخدر و داروهای اعتیاد آور بلافاصله موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.