به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا ساعت 6 عصر روز یک شنبه آینده به وقت واشنگتن به جنبش حماس مهلت داد تا با طرح وی برای آتش بس در غزه موافقت کنند.

وی مدعی شد که طرح وی می تواند جان عناصر باقیمانده از حماس را حفظ کند.

ترامپ مدعی شد که اگر رسیدن به این توافق به عنوان آخرین فرصت امکان پذیر نشود، جهنمی علیه حماس به پا خواهد شد که هیچ کس مانند آن را پیش از این ندیده است.

تهدید عجیب ترامپ علیه حماس در حالی مطرح می شود که وی پیش از این تلاش می کرد خود را به عنوان یک میانجی بی طرف و طرفدار صلح و آتش بس در غزه نشان دهد. اما این تهدیدات و تعیین ضرب الاجل برای حماس، مواضع این جنبش مبنی بر جانبداری مطلق واشنگتن از جنایات رژیم صهیونیستی در نسل کشی غزه را بیش از پیش به اثبات رساند.

جانبداری ترامپ از رژیم صهیونیستی در طرح ارائه شده 20 ماده ای توسط وی به بهانه آتش بس نیز به خوبی خود را نشان می‌دهد و این طرح به جای آنکه به دنبال آتش بس در غزه باشد، بیشتر به دنبال راهی برای برون رفت رژیم صهیونیستی از بحران کنونی ضمن تحقق اهداف حداکثری برای این رژیم است.