  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵

تکرار ادعاهای ترامپ درباره پایان دادن به جنگ‌ها

تکرار ادعاهای ترامپ درباره پایان دادن به جنگ‌ها

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با مطرح کردن ادعاهایش مبنی بر متوقف کردن تعدادی از جنگ ها مجدداً تلاش کرد یک تصویر صلح طلب از خود ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی خبری مدعی شد: هیچ کسی کاری که من کردم را انجام نداده است. ما هفت جنگ را حل و فصل کرده ایم و ممکن است به هشت جنگ افزایش پیدا کند.

وی گفت: مشکل خاورمیانه به سادگی بعد از سه هزار سال قابل حل است. ما مسائلی بیشتر از غزه داریم. ما غزه و صلح فراگیر را به دست خواهیم آورد و این دستاورد بزرگ خواهد بود.

رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: بعد از حل مسأله غزه به موضوع روسیه می پردازیم. من فکر می کردم این موضوع آسان بوده اما سخت است.

مطرح کردن چنین ادعاهایی مشخصاً با هدف به دست آوردن جایزه صلح نوبل توسط ترامپ صورت می گیرد.

کد خبر 6609641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها