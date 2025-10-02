به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی خبری مدعی شد: هیچ کسی کاری که من کردم را انجام نداده است. ما هفت جنگ را حل و فصل کرده ایم و ممکن است به هشت جنگ افزایش پیدا کند.

وی گفت: مشکل خاورمیانه به سادگی بعد از سه هزار سال قابل حل است. ما مسائلی بیشتر از غزه داریم. ما غزه و صلح فراگیر را به دست خواهیم آورد و این دستاورد بزرگ خواهد بود.

رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: بعد از حل مسأله غزه به موضوع روسیه می پردازیم. من فکر می کردم این موضوع آسان بوده اما سخت است.

مطرح کردن چنین ادعاهایی مشخصاً با هدف به دست آوردن جایزه صلح نوبل توسط ترامپ صورت می گیرد.