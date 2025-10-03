سردار منتظرالمهدی: امنیت پایدار در گرو پلیس مقتدر و مشارکت همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فراجا یادداشتی به مناسبت هفته فراجا نوشت.

وی در این یادداشت بیان کرد : چند سخنی پیرامون شعار هفته فراجا؛پلیس مقتدر، مشارکت همگانی ،جامعه امن،خاستگاه هر شعاری، شعوری است که نمایان گر رویکرد نظری و چشم انداز عملی طراح و متولی آن شعار است. این واقعیت به تمامی در مورد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) قرین صحت و واقعیت است. چون این سازمان هر سال در دو نوبت (یکی تعطیلات نوروزی و دیگری هفته فراجا) شعاری را به جامعه معرفی می کند که رویکرد و انتظار آن را هم در روزهای تعطیل (برای شعار نوروزی) و هم در کل سال (برای شعار هفته فراجا) معین می سازد.

وی افزود: شعار هفته فراجا امسال نیز در چارچوب این قاعده کلی صورت بندی و به جامعه معرفی شده است.

سردار منتظرالمهدی ادامه داد: رویکرد کلان و کلی فراجا (به ویژه آنگونه که در مبانی معماری فراجا تدقیق و تدوین شده است) این است که لازمه از میان راندن عوامل ناامنی جامعه، و گام فراسو نهادن به سوی جامعه ایرانی سالم، و تحقق جامعه مبتنی بر حیات طیبه (زندگی پاکیزه)، در وهله اول داشتن پلیسی است که بارزترین صفت آن مقتدر بودن است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: چون تنها با اقتدار (بخوانید مشروعیت مبتنی بر قانون) است که می توان فرصت انواع کجروی ها را از میان راند و از شهروندان جامعه در برابر کجروان جامعه ستیز و مجرمان قانون گریز، محافظت نمود. اغلب شهروندان جامعه نیز بر این واقعیت اذعان دارند.

وی اظهار داشت: چون آن هنگام که در نظر سنجی ها از آنان پرسیده می شود که پلیس برای مقابله با عوامل مخل نظم و امنیت جامعه باید واجد چه ویژگی خاصی باشد؟

معاون اجتماعی فرهنگی فراجا بیان کرد:آنان بلا درنگ بر ویژگی هایی همچون مقتدر بودن، چابکی و سرعت عمل تاکید می ورزند. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که اقتدار و مقتدر بودن به هیچ وجه نافی ویژگی هایی همچون مهربانی، دلسوزی، جامعه محوری و قدرت نرم نیست. چه، فراجا مقتدر بودن را در چارچوب هوشمندی و پلیس هوشمند معنا می کند و البته اهل خرد می دانند که پلیس ، آنگاه هوشمند تلقی می شود که به موقع از مهارت های سخت و قابلیت های نرم خود بهره گیرد.

سردار منتظرالمهدی افزود: اما، آنگونه که از شعار پلیس مقتدر ،مشارکت همگانی و جامعه امن پیداست، پلیس هر چقدر هم مقتدر و هوشمند و چابک باشد جز با بهره گرفتن از ظرفیت های عمومی، و برخورداری از سرمایه اجتماعی نمی تواند جامعه امن حداکثری را برای شهروندان به ارمغان آورد.

وی خاطرنشان کرد: چون امنیت عمومی (بخوانید جامعه امن) متغیر وابسته ای است که فراهم ساختن آن نیازمند دو متغیر مستقل : اقتدار پلیس و مشارکت مردم.

وی در پایان تاکید کرد: اما مشارکت مردم در ایجاد جامعه امن نیز بیش از هر چیز با قانونمند رفتار کردن همگان میسر می گردد. چون آنگاه که قاطبه شهروندان قانون را فصل الخطاب بدانند و قانون شکنی و قانون گریزی را به منزله یک گناه اجتماعی و یک فعل غیر اخلاقی تلقی نمایند، اغلب افراد مستعد کجروی نیز ناگزیر از هنجار عمومی تبعیت می نمایند و به قوانین جامعه تن در می دهند.

خلاصه آنکه جان کلام شعار امسال هفته فراجا آن است که امنیت و آرامش جامعه نیازمند دو بال است: بال اول وجود پلیس مقتدر است و بال دوم همراهی و همگامی شهروندان، به ویژه با نظم جویی و قانونمند رفتار کردن آن ها.