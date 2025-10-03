برقراری ۶ هزار تماس در جنگ ۱۲ روزه با پلیس؛تامین امنیت با مشارکت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سهام‌صالحی پیش از خّطبه های نماز جمعه شهر یاسوج، با تقدیر از مشارکت و نقش آفرینی بی‌نظیر مردم در برقراری امنیت اظهار کرد: پلیس این افتخار را دارد که در خدمت مردم باشد.

وی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی در جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در این دوره درخشید و نشان داد اتحاد بین مردم و حاکمیت یک اتحاد ناگسستنی است و این انسجام در این ۱۲ روز نشان داد که حکومت اسلامی حکومت بر قلب‌هاست.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با این که دشمن تصور می‌کرد می‌تواند مردم را در مقابل حاکمیت قرار دهد اما در این ایام شش هزار تماس مردمی برقرار شد و حضور مردم و نقش آفرینی آنان ستودنی بود.

وی تاکید کرد: امنیت استان را خود مردم ایجاد کردند و این موضوع نشان از علاقه مردم به نظام اسلامی دارد چرا که با کمک مردم امنیت خوبی را شاهد هستیم امنیتی که نشان از ایثار نیروی انتظامی برای قدردانی از مردم دارد.

سردار صالحی افزود: مردم آزمون‌های خوبی را پشت سر گذاشتند و در این ۱۲ روز شهر خالی نشد و مردم از نظام و حاکمیت دفاع کردند و ما عهد بستیم که آرامش‌مان را تقدیم امنیت شما مردم کنیم و تا زنده هستیم پای کار نظام و انقلاب هستیم.

وی با بیان این که استان در شاخص‌های امنیتی در بهترین موقعیت قرار دارد گفت: با کمک دستگاه‌های مربوطه همچون دستگاه قضا امنیت خوبی را شاهد بودیم و در ایام تعطیلات حتی یک سرقت را نیز نداشتیم و مردم نشان دادند در ارتقای امنیت بی‌نظیرند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با تجلیل از مردم به خاطر حضور همیشگی وهمراهی نظام اظهار کرد: مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای روان‌کیش و رشیدی‌خواه سنگ تمام گذاشتید و ما قدردان مردم خانواده‌های شهدا و ایثارگران هستیم.