آیین گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی استان بوشهر اظهار داشت: آغاز هفته نیروی انتظامی را به همه تلاشگران خدوم فراجا در استان تبریک میگویم و اطمینان دارم شعار امسال این هفته با عنوان «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» با مشارکت و قانونگرایی شهروندان محقق میشود.
ارسلان زارع افزود: لازم می دانم در ابتدای سخن، نام و یاد شهدای گرانقدر نظم و امنیت کشور و استان را گرامی بدارم و به روان پاک آنان درود و صلوات می فرستم.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: نقش و مأموریت نیروی انتظامی صرفاً برقراری نظم و حفظ امنیت اجتماعی نیست، بلکه همواره در همراهی و همافزایی با سایر نیروهای مسلح کشورمان، از دستاوردهای انقلاب اسلامی پاسداری میکند و به ویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز شاهد جانفشانی های این نیرو بودیم.
زارع تصریح کرد: به تعبیر دکتر پزشکیان رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی، نیروی انتظامی دژ محکم جامعه و موجب عزت و سربلندی کشور است و نظم و امنیت را برقرار میکند. یادآور میشوم که امنیت بزرگترین سرمایه اجتماعی یک کشور است و با توجه به مأموریتهای فراجا در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی؛ این نیرو در تأمین امنیت نقش بسزایی دارد به ویژه اینکه توجه داشته باشیم امنیت پایدار، با همراهی مردم به دست میآید.
وی یادآور شد: اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید کرده اند که پلیس مظهر اقتدار ملی و مأمن مردم است؛ هم نشاندهنده اقتدار فراجا در انجام وظایف ذاتی این نیرو و برقراری نظم و امنیت و هم بیانگر ایناست که پلیس مقتدر و هوشمند، با بهره گیری از ظرفیتهای عمومی و برخورداری از سرمایه اجتماعی است که میتواند برای مردم، جامعهای امن فراهم آورد.
وی گفت: معتقدم قانونمندی و نهادینه سازی این رفتار در جامعه، با مشارکت عمومی میسر میشود و در شرایطی که عموم مردم قانون را فصل الخطاب بدانند و قانون شکنی را به عنوان یک پدیده مذموم بنگرند، به خودی خود، رفتار قانونمند به یک هنجار عمومی تبدیل میشود.
استاندار بوشهر تاکید کرد: بر این باور هستم که خواسته مردم نیز اقتدار پلیس است و لازمه این امر، افزایش توانمندیهای عملیاتی فراجا در کنار اخلاقگرایی و ارتباط حسنه با مردم است.
نظر شما