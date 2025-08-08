  1. استانها
  2. کردستان
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۱۵

تصادف محور مریوان–کانی‌دینار ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

مریوان – رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از برخورد دو خودروی سواری در محور مریوان–کانی‌دینار و مصدومیت ۱۲ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک هدایی اظهار کرد: عصر پنج‌شنبه بر اثر برخورد دو خودروی پیکان و پژو ۴۰۵ در محور مریوان–کانی‌دینار، ۱۲ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت اولین تماس با مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵، سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و نیروهای امدادی اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت مصدومان را انجام دادند.

هدایی تصریح کرد: تمام مصدومان برای دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارشناسان اورژانس، از شهروندان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کنند.

