۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۶

۲ حادثه مفقودی در مناطق کوهستانی گلستان؛ عملیات امدادگران ادامه دارد

گرگان- سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان از وقوع دو حادثه مفقودی در ارتفاعات کردکوی و گرگان خبر داد و گفت: تلاش‌ ها برای یافتن افراد مفقود ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: عصر جمعه گزارشی مردمی مبنی بر مفقودی یک نفر در ارتفاعات جهان‌نما شهرستان کردکوی دریافت شد. بلافاصله یک تیم دو نفره از پایگاه امدادونجات درازنو به با یک دستگاه آمبولانس به منطقه اعزام شد.

وی افزود: همزمان، حادثه دیگری در روستای کفشگیری شهرستان گرگان رخ داد که طبق اعلام مردمی و گزارش پلیس ۱۱۰، یک نفر مفقود شده است. این حادثه ساعت ۲۱:۱۸ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد و تیمی سه‌نفره از پایگاه زیارت با خودروی کوهستان برای جست‌وجو به محل اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان با تأکید بر ادامه عملیات جست‌وجو در هر دو منطقه گفت: تلاش‌ها برای یافتن مفقودین ادامه دارد.

