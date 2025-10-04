فخاری: تصادف زنجیره ای ۱۲ خودرو در محور گلوگاه - بهشهر ۷ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری گفت: حادثه تصادف زنجیرهای میان ۱۲ دستگاه خودروی سواری در کیلومتر ۹ محور گلوگاه به بهشهر، روبهروی پایگاه امداد و نجات پاسند به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان گزارش شد.
وی افزود :بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات پاسند به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران ادامه داد:در این حادثه ۲۹ نفر حادثهدیده داشت که از این تعداد ۷ نفر مصدوم شدند و سه مصدوم توسط تیم امدادی هلالاحمر و چهار مصدوم دیگر توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.
