  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۰۷

فخاری: تصادف زنجیره ای ۱۲ خودرو در محور گلوگاه - بهشهر ۷ مصدوم داشت

فخاری: تصادف زنجیره ای ۱۲ خودرو در محور گلوگاه - بهشهر ۷ مصدوم داشت

بهشهر- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران، از مصدوم شدن هفت نفر بر اثر تصادف زنجیره‌ای ۱۲ خودرو در محور گلوگاه به بهشهر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری گفت: حادثه تصادف زنجیره‌ای میان ۱۲ دستگاه خودروی سواری در کیلومتر ۹ محور گلوگاه به بهشهر، روبه‌روی پایگاه امداد و نجات پاسند به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان گزارش شد.

وی افزود :بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات پاسند به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران ادامه داد:در این حادثه ۲۹ نفر حادثه‌دیده داشت که از این تعداد ۷ نفر مصدوم شدند و سه مصدوم توسط تیم امدادی هلال‌احمر و چهار مصدوم دیگر توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد خبر 6610483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها