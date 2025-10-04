  1. استانها
تصادف در دیباج دامغان یک کشته برجای گذاشت

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از بروز تصادف مرگبار در حوالی دیباج دامغان خبر داد و گفت: این حادثه یک کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از بروز یک فقره تصادف شدید در شهرستان دامغان همزمان با صبح شنبه خبر داد و ابراز کرد: بلافاصله بعد از دریافت گزارش وقوع تصادف، ماموران هلال احمر به منطقه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این تصادف در محور دیباج به کلاته رودبار و در منطقه موسوم به کارخانه آلومینیوم رخ داده است، افزود: در این تصادف یک دستگاه پراید با موتور سیکلت با هم برخورد کرده اند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان همچنین با بیان اینکه در این تصادف یک نفر جان خودش را از دست داد، ابراز کرد: این حادثه دو نفر نیز مصدوم داشت که با همکاری اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

