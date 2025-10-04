  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

فروش داروهای ممنوعه در سمنان؛ صاحب فروشگاه روانه زندان شد

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از فروش داروهای ممنوعه در مغازه لوازم آرایشی و بهداشتی شهر سمنان خبر داد و گفت: صاحب فروشگاه روانه زندان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه ماموران انتظامی متوجه مورد مشکوک در سطح شهر شدند، ابراز داشت: فردی در فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی دارو ممنوعه به فروش رسانده است.

وی با بیان اینکه ابتدا پلیس ابتدا از صحت ماجرا اطمینان اطمینان حاصل کرد و افزود: پلیس متوجه شد این اقلام ممنوع در داخل انبار نگهداری می شود.

فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه هماهنگی های لازم انجام گرفت، ابراز داشت: از انبار مذکور طی عملیات غافلگیرانه بازرسی و مقادیر زیادی قرص، شربت، دارو غیرمجاز، شیر خشک فاسد و غیره کشف و ضبط شد.

عرب از تکمیل پروژه و معرفی خاطی به مراجع قضایی خبر داد و تصریح کرد: انبار و فروشگاه پلمب و متهم به دستور قضایی روانه زندان شده است.

وی افزود: از شهروندان تقاضا داریم برای جلوگیری از هر گونه سو استفاده دلالان حتما اقلام مورد نیاز خود را از مراکز معتبر تهیه و موارد مشکوک را اطلاع دهند.

