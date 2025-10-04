به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، مقامات محلی روز شنبه اعلام کردند که این آتشسوزی عظیم در پالایشگاه شورون که از پنجشنبه شب آغاز شده بود توسط آتشنشانان مهار شده است.
این آتشسوزی حدود ساعت ۹ شب پنجشنبه رخ داد و از کیلومترها دورتر در منطقه خلیج جنوبی قابل مشاهده بود. مقامات اعلام کردند که هیچ تهدیدی برای عموم وجود ندارد.
شورون در بیانیهای اعلام کرد: تمام پرسنل و پیمانکاران پالایشگاه تحت مراقبت هستند و هیچ آسیبی ندیدهاند.
طبق این بیانیه، هیچ دستور تخلیهای برای ساکنان نزدیک صادر نشده است و سیستم نظارت بر خط حصار تأسیسات هیچ گونه تجاوزی از کیفیت هوا را تشخیص نداده است.
تحقیقات در مورد علت آتشسوزی در حال انجام است.
وبسایت شرکت شورون اعلام کرد که پالایشگاه ال سگوندو که در سال ۱۹۱۱ ساخته شده است، بزرگترین پالایشگاه نفت این شرکت در ساحل غربی ایالات متحده است و روزانه بیش از ۲۷۶۰۰۰ بشکه نفت خام را فرآوری میکند.
