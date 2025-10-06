«قشلاق آخر» در قاب شبکه نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، همزمان با روز ملی روستا و عشایر، فیلم «قشلاق آخر» به کارگردانی ایمان افشاریان سه شنبه ۱۵ مهر ساعت ۱۱ از شبکه نمایش سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره صنم دختر کاکاجان و حسین پسر ماه بانو است که از کودکی برای یکدیگر نشان شده اند. حسین پس از گذراندن دوره سربازی و تحصیلات به ایل برگشته و دیگر تن به این وصلت نمی دهد و می خواهد خودش برای زندگی آینده اش تصمیم بگیرد و این موضوع همهمه‌ای در ایل ایجاد می کند.

زهرا سعیدی، مسعود شریف، حسین پهلوان زاده، سوده شرحی، علی مقصودی، سعادت همت زاده، عباس افشاریان از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

شبکه نمایش با پخش این اثر قصد دارد سهمی در پاسداشت فرهنگ و هویت اصیل روستایی و عشایری ایران داشته باشد و در کنار آثار منتخب خود، نگاهی فرهنگی و ارزش‌محور به مناسبت این روز ملی ارائه دهد.