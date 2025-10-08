«تعطیلات عجیب» در شبکه نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، فیلم سینمایی «تعطیلات عجیب» پنج شنبه ۱۷ مهر ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

داستان این فیلم درباره یک زن به نام لوسی است که رابطه پیچیده‌ای با خانواده‌ غیرمتعارف خود دارد. در شب کریسمس، مادر لوسی ناگهان ناپدید می‌شود و این اتفاق باعث می‌شود که او مجبور شود اعضای خانواده را کنار هم جمع کند تا به دنبال مادر گمشده‌اش بگردند. این سفر نه تنها به کشف رازهای پنهان خانواده خواهد انجامید، بلکه لوسی نیز با شناختن خود و روابط دیگران، به یافتن پاسخ‌هایی برای پرسش‌های زندگی خود می‌رسد.

سوزان گالاگر، ساویر اسپیلبرگ، جوئل موری، کامفورت کلینتون، نیل کیسی و سوفی فون هاسلبرگ در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «تعطیلات عجیب» پنج شنبه شب ساعت ۲۳ پخش می‌شود و بازپخش آن روز جمعه ۱۸ مهر ساعت‌ ۵ و ۱۵ است.