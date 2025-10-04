به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از مسئولان بلند پایه این رژیم گزارش داد که تل آویو بیانیه صادره از سوی حماس را به معنی موافقت این جنبش با طرح ترامپ نمی داند اما رئیس جمهور آمریکا نظر دیگری دارد.

در این گزارش آمده است که ترامپ تنها یک گزینه پیش روی تل آویو قرار داده و آن این است که بیانیه حماس را به عنوان نقطه شروع مذاکرات بپذیرد. لازم به ذکر است که حماس با صدور بیانیه ای موافقت خود را با کلیات طرح ترامپ اعلام کرد.

همچنین منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نتانیاهو شب گذشته یک نشست فوری برای بررسی این موضوع بدون حضور 2 وزیر تندرو یعنی اسموتریچ و بن گویر برگزار کرده است.

رادیو ارتش این رژیم نیز گزارش داد که هیئت صهیونیست در سایه تنش با قطر قرار نیست به این کشور برود و احتمالا برای برگزاری مذاکرات درباره پاسخ حماس به قاهره خواهد رفت.

در حال حاضر تل آویو برخی امور مربوط به مذاکرات مانند نقشه های عقب نشینی نظامیان صهیونیست از غزه را بررسی می کند.

شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که نتانیاهو از وزرای صهیونیست خواسته با رسانه ها در این خصوص مصاحبه نکنند. همچنین قرار است استیو ویتکاف فرستاده ترامپ طی روزهای آتی به منطقه سفر کند.