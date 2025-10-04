  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

محمود عباس: تعامل حماس با طرح ترامپ مثبت است

محمود عباس: تعامل حماس با طرح ترامپ مثبت است

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پاسخ حماس در خصوص طرح ترامپ را مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که از موضع مثبت حماس برای آزادسازی اسرای صهیونیست و همکاری مثبت در این مرحله استقبال می کند.

وی بدون اشاره به حمایت های تمام قد واشنگتن از نسل کشی در غزه افزود: از تلاش های گسترده رئیس جمهور آمریکا نیز برای پایان دادن به جنگ غزه استقبال می کنیم.

عباس اضافه کرد: آنچه که در حال حاضر برای ما مهم است تعهد به آتش بس کامل در نوار غزه و آزادی فوری اسرا و ورود کمک های انسانی به این منطقه و همچنین تضمین عدم کوچاندن ساکنان آن یا الحاق به اراضی اشغالی است. همچنین روند بازسازی نوار غزه باید آغاز شود.

وی بیان کرد: حاکمیت بر غزه از آنِ کشور فلسطین است و ارتباط میان کرانه باختری و نوار غزه باید به واسطه یک کمیته اداری و نیروهای امنیتی فلسطین صورت پذیرد.

