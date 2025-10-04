جنبش جهاد اسلامی: پاسخ حماس برآمده از موضع قدرتمند مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که پاسخ حماس به طرح ترامپ بیانگر موضع قدرتمند گروه های مقاومت فلسطین است.

این جنبش تاکید کرد که مسئولانه در رایزنی های منتهی به اتخاذ این تصمیم شرکت کرده است.

لازم به ذکر است که به دنبال اعلام موضع رسمی جنبش حماس مبنی بر پذیرش اصول کلی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، موجی از واکنش‌های مثبت از سوی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شد. در مقابل، اخباری از غافلگیری و اختلاف در محافل رژیم صهیونیستی مخابره شده است.