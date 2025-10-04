  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

جنبش جهاد اسلامی: پاسخ حماس برآمده از موضع قدرتمند مقاومت است

جنبش جهاد اسلامی: پاسخ حماس برآمده از موضع قدرتمند مقاومت است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در خصوص پاسخ حماس به طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که پاسخ حماس به طرح ترامپ بیانگر موضع قدرتمند گروه های مقاومت فلسطین است.

این جنبش تاکید کرد که مسئولانه در رایزنی های منتهی به اتخاذ این تصمیم شرکت کرده است.

لازم به ذکر است که به دنبال اعلام موضع رسمی جنبش حماس مبنی بر پذیرش اصول کلی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، موجی از واکنش‌های مثبت از سوی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شد. در مقابل، اخباری از غافلگیری و اختلاف در محافل رژیم صهیونیستی مخابره شده است.

کد خبر 6610696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها