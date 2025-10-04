سیل در سودان جنوبی ۱۹ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد که نزدیک به ۱۷۵ هزار نفر آواره شدهاند و در ۱۶ شهرستان در زمینهای مرتفع پناه گرفتهاند.
این سازمان در آخرین گزارش بشردوستانه خود که در جوبا، پایتخت سودان جنوبی منتشر شد، گفت: خطرات سلامتی با افزایش موارد مالاریا، عفونتهای تنفسی و اسهال در حال افزایش است.
این سازمان اعلام کرد که حداقل ۱۲۱ مرکز درمانی تحت تأثیر قرار گرفتهاند و گزارشهایی از ۱۴۴ مورد مارگزیدگی و ۳۳۹۱ مورد سوءتغذیه در ۱۱ شهرستان منتشر شده است.
این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که سازمان خیریه جهانی «نجات کودکان» اعلام کرد که تخمین زده میشود ۱.۴ میلیون نفر در سودان جنوبی امسال با تهدید سیل روبرو هستند و پیشبینی میشود که بارندگی در ماههای اکتبر و نوامبر بالاتر از حد متوسط باشد.
این سازمان خیریه اعلام کرد که جوامع در حال حاضر زمینهای کشاورزی، معیشت، خانهها و دسترسی به مدارس و مراکز درمانی را از دست دادهاند و ۳۷۹۰۰۰ نفر به دلیل افزایش سطح آب آواره شدهاند.
سازمان «نجات کودکان» همچنین از افزایش بیماریهای ناشی از آب و افزایش موارد مارگزیدگی خبر داد که نگرانیهای بهداشت عمومی را تشدید میکند.
