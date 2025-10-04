  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

سیل در سودان جنوبی ۱۹ کشته برجای گذاشت

سیل در سودان جنوبی ۱۹ کشته برجای گذاشت

آژانس بشردوستانه سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد که سیل گسترده ناشی از باران‌های شدید در سودان جنوبی ۱۹ نفر را کشته و حدود ۶۳۹ هزار و ۲۲۵ نفر دیگر را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد که نزدیک به ۱۷۵ هزار نفر آواره شده‌اند و در ۱۶ شهرستان در زمین‌های مرتفع پناه گرفته‌اند.

این سازمان در آخرین گزارش بشردوستانه خود که در جوبا، پایتخت سودان جنوبی منتشر شد، گفت: خطرات سلامتی با افزایش موارد مالاریا، عفونت‌های تنفسی و اسهال در حال افزایش است.

این سازمان اعلام کرد که حداقل ۱۲۱ مرکز درمانی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و گزارش‌هایی از ۱۴۴ مورد مارگزیدگی و ۳۳۹۱ مورد سوءتغذیه در ۱۱ شهرستان منتشر شده است.

این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که سازمان خیریه جهانی «نجات کودکان» اعلام کرد که تخمین زده می‌شود ۱.۴ میلیون نفر در سودان جنوبی امسال با تهدید سیل روبرو هستند و پیش‌بینی می‌شود که بارندگی در ماه‌های اکتبر و نوامبر بالاتر از حد متوسط باشد.

این سازمان خیریه اعلام کرد که جوامع در حال حاضر زمین‌های کشاورزی، معیشت، خانه‌ها و دسترسی به مدارس و مراکز درمانی را از دست داده‌اند و ۳۷۹۰۰۰ نفر به دلیل افزایش سطح آب آواره شده‌اند.

سازمان «نجات کودکان» همچنین از افزایش بیماری‌های ناشی از آب و افزایش موارد مارگزیدگی خبر داد که نگرانی‌های بهداشت عمومی را تشدید می‌کند.

کد خبر 6611086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها