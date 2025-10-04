کارگروه رسیدگی به تخلفات مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر،علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای رسمی به حجت‌الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، نسبت به وقوع تخلفات مالی و اداری گسترده در دانشگاه علوم پزشکی ایران هشدار داد. بر اساس این نامه، تخلفات مذکور توسط مدیران ارشد دانشگاه و بدون رعایت قوانین و مقررات کشور انجام شده و شامل خریدهای غیرقانونی، پرداخت‌های خارج از چارچوب قانونی، تبانی در مناقصات و جابجایی تجهیزات سرمایه‌ای به بیمارستان‌های خصوصی است. خضریان با اشاره به گستردگی فساد، خواستار تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی جهت رسیدگی سریع و جامع به موضوع شده است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

"مسئولین دولتی موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی بشدت حساس باشند."

از بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

موضوع: درخواست رسیدگی فوری به تخلفات گسترده مالی و اداری در دانشگاه علوم پزشکی ایران

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای پژمانفر

ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات؛

به استحضار می‌رساند پیرو مکاتبات اینجانب در خصوص تخلفات گسترده در بیمارستان فیروزآبادی شهرری، مشخص گردید این تخلفات تنها بخشی از کوه یخ فساد در دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده که توسط مسئولین و مدیران ارشد این دانشگاه و بدون رعایت قوانین و مقررات صورت پذیرفته است.

اهم این موارد جهت رسیدگی به شرح زیر است:

تخلفات مالی و اداری:

۱) خریدهای انجام شده از شرکت اوزان متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، بدون رعایت شرایط قانون مناقصات کشور و عدم رعایت منع مداخله کارکنان دولت توسط مدیرعامل شرکت مربوطه به مبلغ ۱,۳۰۶,۴۸۷,۶۲۷,۷۵۰ ریال (قراردادهای امضا شده به شماره قرارداد ۳۳۱۹ و ۳۳۲۰ و شماره نامه ۱۸۷۶ مربوط به سال ۱۴۰۴)

۲) دریافت و توزیع کارت هدیه و عدم ثبت حسابداری در حساب‌های دانشگاه که مغایر با بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ خزانه‌داری کل کشور بالغ بر مبلغ ۴۱۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

۳) پرداخت حقوق به رییس دانشگاه در زمانی که هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی بوده است، توسط شرکت شفا گستر آرشیدا به مبلغ ماهانه یک میلیارد ریال.

۴) احتمال تبانی در مناقصه خرید خدمات کارشناسی بهداشتی، درمانی و عمومی ستاد و واحدهای تابعه به نفع شرکت شفا گستر آرشیدا و برنده نمودن شرکت مذکور به وسیله تغییر در اسناد مناقصه و عدم بازگشایی پاکات «ج» شرکت کنندگان دیگر که منجر به شکایت شرکت قادر گستران آریا گردیده است به مبلغ ۹,۳۱۰,۱۴۵,۶۶۵,۶۶۵ ریال و مبلغ ۱,۱۸۳,۲۴۴,۶۴۱,۳۴۴ ریال که در زمان پیش فراخوان مناقصه مدیر مالی دانشگاه با مدیرعامل شرکت در یک هتل اقامت داشته‌اند که صورتحساب بنام شرکت شفا گستر آرشیدا می‌باشد.

۵) وجود اختلاف بین کد حساب بانک و رابط در دفاتر مالی بیمارستان محب کوثر به شرح زیر:

الف) در سال ۱۴۰۳ رابط دریافتی ثبت شده از ستاد مبلغ ۱,۳۵۶,۹۹۴,۹۹۵,۰۸۶ ریال و بانک ثبت شده مبلغ ۲,۴۱۵,۹۴۸,۱۹۵,۲۴۳ ریال است.

ب) در سال ۱۴۰۴ رابط دریافتی ثبت شده از ستاد مبلغ ۱,۱۱۱,۵۰۷,۱۹۰,۱۸۴ ریال و بانک ثبت شده مبلغ ۹۱۱,۶۸۴,۷۹۴,۵۵۰ ریال می‌باشد.

۶) هزینه کرد نامشخص اعتبارات دریافتی از طرح شماره ۱۶۰۲۰۰۱۱۳۸۷ و ۱۶۰۲۰۰۱۴۹۲ برای خرید ۴۰۰ دستگاه آمبولانس در سال ۱۴۰۰ توسط مدیر مالی دانشگاه (به مبلغ ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با شماره ابلاغ اعتبار ۷۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶).

۷) انتقال و نصب تجهیزات سرمایه‌ای با مالکیت بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد در بیمارستان خصوصی محب مهر از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ با همکاری مدیر مالی دانشگاه به عنوان جمع‌دار اموال دانشگاه (بالغ بر ۲۸,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال).

۸) دستکاری در مدت قرارداد واگذاری بخش آنژیوگرافی بیمارستان فیروزآبادی به شرکت شفا گستر آرشیدا از یک سال به ۳ سال که با مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مغایرت کامل دارد (مبلغ قرارداد ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شماره قرارداد ۱۷۹۷).

به طور کلی مجموع تخلفات مذکور در دانشگاه علوم پزشکی ایران بالغ بر ۱۶,۱۰۰,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. لذا با توجه به گستردگی تخلفات و اهمیت آن، پیشنهاد می‌گردد دستور فرمایید که جهت بررسی موضوع فوق، کارگروه بازرسی ویژه‌ای متشکل از کمیسیون اصل نود مجلس، دیوان محاسبات کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی و امنیتی تشکیل گردد.