  1. سیاست
  2. مجلس
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

بدهی ۷ شرکت پتروشیمی به خزانه واریز شد

بدهی ۷ شرکت پتروشیمی به خزانه واریز شد

با پیگیری دیوان محاسبات کشور، بخشی از منابع بودجه‌ای مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی به خزانه‌داری وصول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در اجرای حسابرسی منابع و پیگیری وصول مطالبات مرتبط با بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبنی بر واریز سهم ۲.۵ درصد از ارزش هر تن اتیلن تولیدی و فروش‌رفته حاصل از خوراک اتان، با نظارت و پیگیری صورت گرفته، بدهی هفت شرکت پتروشیمی شناسایی و بخشی از آن وصول و به خزانه واریز شد.

این نهاد عالی نظارتی، پیگیری وصول مبالغ واریز نشده را در اولویت قرار داده و از طریق شرکت تابعه وزارت نفت و مکاتبات مستقیم با شرکت‌های مشمول، وصول کامل سایر مطالبات را نیز در دستور کار دارد.

کد خبر 6613288
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها