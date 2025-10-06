بدهی ۷ شرکت پتروشیمی به خزانه واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در اجرای حسابرسی منابع و پیگیری وصول مطالبات مرتبط با بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبنی بر واریز سهم ۲.۵ درصد از ارزش هر تن اتیلن تولیدی و فروش‌رفته حاصل از خوراک اتان، با نظارت و پیگیری صورت گرفته، بدهی هفت شرکت پتروشیمی شناسایی و بخشی از آن وصول و به خزانه واریز شد.

این نهاد عالی نظارتی، پیگیری وصول مبالغ واریز نشده را در اولویت قرار داده و از طریق شرکت تابعه وزارت نفت و مکاتبات مستقیم با شرکت‌های مشمول، وصول کامل سایر مطالبات را نیز در دستور کار دارد.